Супруга бизнесмена, которого Цзю обвинил в мошенничестве, даст показания

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Супруга учредителя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова, которого подозревают в мошенничестве в отношении экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю, даст показания, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Ольга Карлова.

Уголовное дело в отношении учредителя детского центра было возбуждено в ноябре 2025 года по заявлению Цзю. Боксер утверждает, что в 2018–2019 годах одолжил бизнесмену 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако средства не были возвращены. Защита настаивает на гражданско-правовом характере спора, указывает на частичное погашение долга и наличие встречных судебных взысканий в пользу предпринимателя.