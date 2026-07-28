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Супруга бизнесмена, которого Цзю обвинил в мошенничестве, даст показания - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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13:16 28.07.2026
Супруга бизнесмена, которого Цзю обвинил в мошенничестве, даст показания

Супруга Козьякова, которого Цзю обвинил в мошенничестве, даст показания

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБоксер Константин Цзю
Боксер Константин Цзю - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Боксер Константин Цзю. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супруга Игоря Козьякова, учредителя детского развивающего центра «Катюша», даст показания по делу о мошенничестве.
  • В рамках проверки будут рассмотрены фотографии и видеозаписи ремонтных работ в детском саду.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Супруга учредителя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова, которого подозревают в мошенничестве в отношении экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю, даст показания, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Ольга Карлова.
Ранее адвокат рассказала РИА Новости, что ее подзащитный утверждает, что потратил деньги на ремонт детского сада, но боксер отрицает эти факты. В связи с расхождением данных правоохранители проведут проверку показаний с участием Цзю и Козьякова в центре "Катюша" во вторник.
"Супруга (Козьякова – ред.) передаст следствию фотографии и видеозаписи ремонтных работ"— уточнила защитник.
Уголовное дело в отношении учредителя детского центра было возбуждено в ноябре 2025 года по заявлению Цзю. Боксер утверждает, что в 2018–2019 годах одолжил бизнесмену 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако средства не были возвращены. Защита настаивает на гражданско-правовом характере спора, указывает на частичное погашение долга и наличие встречных судебных взысканий в пользу предпринимателя.
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