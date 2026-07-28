Суд в Петербурге отменил регистрацию кандидата в депутаты из-за видеоролика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Суд в Петербурге удовлетворил иск одного кандидата в депутаты законодательного собрания города Михаила Амосова к другому кандидату Юрию Куликову из-за предвыборного видеоролика, где последний не указал автора музыкальной композиции, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным из открытых источников, Михаил Амосов - кандидат в депутаты от партии "Зеленых", а Юрий Куликов - от "Новых людей". Они проходили по одному округу в Калининском районе города.