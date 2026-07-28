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Суд в Петербурге отменил регистрацию кандидата в депутаты из-за видеоролика - РИА Новости, 28.07.2026
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19:37 28.07.2026
Суд в Петербурге отменил регистрацию кандидата в депутаты из-за видеоролика

Суд в Петербурге отменил регистрацию Куликова из-за нарушений в видеоролике

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Петербурге удовлетворил иск Михаила Амосова к Юрию Куликову об оспаривании регистрации кандидата.
  • В предвыборном видеоролике Юрия Куликова использована композиция без указания автора.
  • Михаил Амосов указал, что агитация Куликова нарушает законодательство России об интеллектуальной собственности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Суд в Петербурге удовлетворил иск одного кандидата в депутаты законодательного собрания города Михаила Амосова к другому кандидату Юрию Куликову из-за предвыборного видеоролика, где последний не указал автора музыкальной композиции, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск Михаила Амосова к Юрию Куликову об оспаривании регистрации кандидата. Суд удовлетворил исковые требования Михаила Амосова", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судов Дарью Лебедеву сообщалось, что в иске Амосов указал, что агитация Куликова нарушает законодательство РФ об интеллектуальной собственности. Загвоздка в ролике "Пошел первым". Там используется композиция void исполнителя isq, при этом в видео отсутствует информация об источнике музыкального сопровождения.
По данным из открытых источников, Михаил Амосов - кандидат в депутаты от партии "Зеленых", а Юрий Куликов - от "Новых людей". Они проходили по одному округу в Калининском районе города.
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