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Суд арестовал петербуржца, напавшего на водителя скорой - РИА Новости, 28.07.2026
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16:56 28.07.2026
Суд арестовал петербуржца, напавшего на водителя скорой

Суд арестовал жителя Санкт-Петербурга, напавшего на водителя скорой

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Санкт-Петербурга ударил кулаком водителя скорой помощи и выстрелил в его сторону из сигнального пистолета.
  • Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 26 сентября 2026 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Суд арестовал жителя Санкт-Петербурга, который после того, как не смог разъехаться с машиной скорой помощи, ударил кулаком ее водителя и стрелял в его сторону из сигнального пистолета, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В понедельник пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала о задержании водителя, устроившего конфликт с бригадой скорой помощи в Шушарах из-за того, что не мог с ними разъехаться.
"С учетом позиции прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 26 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на понедельник обвиняемый во дворе одного из домов на улице Валдайской в поселке Шушары ударил водителя скорой помощи кулаком по голове, а потом выстрелил в сторону потерпевшего из сигнального пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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