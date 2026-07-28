Суд арестовал петербуржца, напавшего на водителя скорой

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Санкт-Петербурга ударил кулаком водителя скорой помощи и выстрелил в его сторону из сигнального пистолета.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 26 сентября 2026 года.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Суд арестовал жителя Санкт-Петербурга, который после того, как не смог разъехаться с машиной скорой помощи, ударил кулаком ее водителя и стрелял в его сторону из сигнального пистолета, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В понедельник пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала о задержании водителя, устроившего конфликт с бригадой скорой помощи в Шушарах из-за того, что не мог с ними разъехаться.

"С учетом позиции прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 26 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.