Жилой комплекс для работников сельского хозяйства открыли под Рязанью

РЯЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Комплекс из 20 домов построили в Рязанской области по программе развития сельских территорий, сообщил губернатор Павел Малков.

"В Рязанском округе открыли новый жилой комплекс для работников сельского хозяйства. В деревне Семено-Никольское по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" построили 20 современных домов. Новоселы уже получили ключи", - написал Малков в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что в домах выполнен ремонт, установлены кухонная мебель и бытовая техника. В жилом комплексе благоустроена территория и построены дороги. В ближайшее время там появятся детская и спортивная площадки.

Поддержку проекту, по словам главы региона, оказали Минсельхоз России и "Русская Аграрная Группа". В этом году компания также завершила строительство жилых комплексов в селе Октябрьское Пронского округа и поселке Сараи. В трех поселках в общем построено 80 домов.