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Жилой комплекс для работников сельского хозяйства открыли под Рязанью - РИА Новости, 28.07.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
11:00 28.07.2026
Жилой комплекс для работников сельского хозяйства открыли под Рязанью

Жилой комплекс для работников сельского хозяйства построили в Рязанской области

© Фото : Минсельхоз РоссииРаботники АПК Рязанской области получили новое жилье по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"
Работники АПК Рязанской области получили новое жилье по госпрограмме Комплексное развитие сельских территорий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Минсельхоз России
Работники АПК Рязанской области получили новое жилье по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"
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РЯЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Комплекс из 20 домов построили в Рязанской области по программе развития сельских территорий, сообщил губернатор Павел Малков.
"В Рязанском округе открыли новый жилой комплекс для работников сельского хозяйства. В деревне Семено-Никольское по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" построили 20 современных домов. Новоселы уже получили ключи", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что в домах выполнен ремонт, установлены кухонная мебель и бытовая техника. В жилом комплексе благоустроена территория и построены дороги. В ближайшее время там появятся детская и спортивная площадки.
Поддержку проекту, по словам главы региона, оказали Минсельхоз России и "Русская Аграрная Группа". В этом году компания также завершила строительство жилых комплексов в селе Октябрьское Пронского округа и поселке Сараи. В трех поселках в общем построено 80 домов.
"Создание комфортных условий жизни на селе — важная часть развития агропромышленного комплекса. Благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" строятся дома, обновляются социальные объекты и благоустраиваются общественные пространства", - уточнил Малков.
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Рязанская областьРязанская областьПавел МалковОктябрьскийМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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