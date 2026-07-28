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Блогеру, бросившему купюру в воду на Мамаевом кургане, грозит статья - РИА Новости, 28.07.2026
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17:42 28.07.2026 (обновлено: 17:56 28.07.2026)
Блогеру, бросившему купюру в воду на Мамаевом кургане, грозит статья

Блогеру Святославу Коваленко грозит статья о реабилитации нацизма

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера.
  • Блогер Святослав Коваленко бросил купюру в 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде.
  • Полиция и следственные органы проводят проверку инцидента.
ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера, бросившего купюру в 5 тысяч рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили в Следственном комитете России.
По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане и наблюдал, как люди пытаются ее достать. Как сообщали в ГУМВД России по региону в понедельник, полиция проводит проверку инцидента с блогером.
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/MAXБлогер бросил 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане
Блогер бросил 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/MAX
Блогер бросил 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что по данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
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ПроисшествияВолгоградская областьВолгоградАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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