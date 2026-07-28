Блогеру, бросившему купюру в воду на Мамаевом кургане, грозит статья

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера.

Блогер Святослав Коваленко бросил купюру в 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде.

Полиция и следственные органы проводят проверку инцидента.

ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера, бросившего купюру в 5 тысяч рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили в Следственном комитете России.

По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане и наблюдал, как люди пытаются ее достать. Как сообщали в ГУМВД России по региону в понедельник, полиция проводит проверку инцидента с блогером.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".