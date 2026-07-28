Блогеру, бросившему купюру в воду на Мамаевом кургане, грозит статья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера.
- Блогер Святослав Коваленко бросил купюру в 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде.
- Полиция и следственные органы проводят проверку инцидента.
ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера, бросившего купюру в 5 тысяч рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили в Следственном комитете России.
По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане и наблюдал, как люди пытаются ее достать. Как сообщали в ГУМВД России по региону в понедельник, полиция проводит проверку инцидента с блогером.
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/MAXБлогер бросил 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане
Блогер бросил 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане
Уточняется, что по данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
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