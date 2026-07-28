Сколтех проводит исследования по продлению здоровой и полноценной жизни

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"Разработки, которые ведутся у нас в Центре био- и медицинских технологий, в центре, связанном с биологией, нейронауками и агронаправлением, напрямую связаны с вопросами продления здоровой, полноценной жизни. Мы рассматриваем это как комплексную задачу, где важно учитывать и фундаментальные биологические процессы, и прикладные решения, которые могут быть внедрены в медицину и повседневную практику", - сказала Горбунова.