Сколтех проводит исследования по продлению здоровой и полноценной жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сколковский институт науки и технологий ведет исследования, направленные на продление здоровой и полноценной жизни человека, используя генные технологии, биологию и нейронауки.
- Ученые Сколтеха изучают механизмы долголетия, в том числе на примере организмов с высокой продолжительностью жизни.
- Ключевая задача исследований — не просто увеличение продолжительности жизни, а улучшение ее качества.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех, группа ВЭБ.РФ) ведет исследования, направленные на продление здоровой и полноценной жизни человека, используя генные технологии, биологию и нейронауки, заявила РИА Новости ректор института, академик РАН Юлия Горбунова.
По ее словам, в институте сформировано целое направление исследований, посвященное вопросам долголетия и качества жизни.
«
"Разработки, которые ведутся у нас в Центре био- и медицинских технологий, в центре, связанном с биологией, нейронауками и агронаправлением, напрямую связаны с вопросами продления здоровой, полноценной жизни. Мы рассматриваем это как комплексную задачу, где важно учитывать и фундаментальные биологические процессы, и прикладные решения, которые могут быть внедрены в медицину и повседневную практику", - сказала Горбунова.
Она подчеркнула, что ученые Сколтеха изучают механизмы долголетия, в том числе на примере организмов с высокой продолжительностью жизни.
"Появилась отдельная область науки, которая изучает в основном примеры животных и других организмов, которые живут очень долго, пытается понять особенности функционирования их организмов и протекающие в них биохимические процессы. Это позволяет нам лучше понять, какие процессы можно адаптировать или воспроизвести для человека", - отметила ректор.
Горбунова добавила, что современные технологии уже позволяют влиять на продолжительность жизни.
Онищенко раскрыл секрет активного долголетия
1 мая, 01:58
«
"То, что появляются всевозможные генные технологии, безусловно, это продлевает жизнь, но важно понимать, что речь идет не только о количестве лет, а о том, в каком состоянии человек эти годы проживает", - сказала она.
При этом ключевая задача, по ее словам, заключается не просто в увеличении продолжительности жизни, а в улучшении ее качества.
"Сейчас стоит задача не просто продлить жизнь, а продлить здоровую жизнь человека, чтобы эти дополнительные годы были активными, полноценными и не сопровождались тяжелыми заболеваниями", - подчеркнула академик РАН.