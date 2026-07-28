Рейтинг@Mail.ru
Сколтех проводит исследования по продлению здоровой и полноценной жизни - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 28.07.2026
Сколтех проводит исследования по продлению здоровой и полноценной жизни

РИА Новости: Сколтех ведет направленные на продление жизни человека исследования

© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan BaanСколковский институт науки и технологий
Сколковский институт науки и технологий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan Baan
Сколковский институт науки и технологий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сколковский институт науки и технологий ведет исследования, направленные на продление здоровой и полноценной жизни человека, используя генные технологии, биологию и нейронауки.
  • Ученые Сколтеха изучают механизмы долголетия, в том числе на примере организмов с высокой продолжительностью жизни.
  • Ключевая задача исследований — не просто увеличение продолжительности жизни, а улучшение ее качества.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех, группа ВЭБ.РФ) ведет исследования, направленные на продление здоровой и полноценной жизни человека, используя генные технологии, биологию и нейронауки, заявила РИА Новости ректор института, академик РАН Юлия Горбунова.
По ее словам, в институте сформировано целое направление исследований, посвященное вопросам долголетия и качества жизни.
Люди пожилого возраста занимаются йогой - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Ректор Сеченовского университета рассказал, как дожить до 120 лет
16 июня, 04:31
«
"Разработки, которые ведутся у нас в Центре био- и медицинских технологий, в центре, связанном с биологией, нейронауками и агронаправлением, напрямую связаны с вопросами продления здоровой, полноценной жизни. Мы рассматриваем это как комплексную задачу, где важно учитывать и фундаментальные биологические процессы, и прикладные решения, которые могут быть внедрены в медицину и повседневную практику", - сказала Горбунова.
Она подчеркнула, что ученые Сколтеха изучают механизмы долголетия, в том числе на примере организмов с высокой продолжительностью жизни.
"Появилась отдельная область науки, которая изучает в основном примеры животных и других организмов, которые живут очень долго, пытается понять особенности функционирования их организмов и протекающие в них биохимические процессы. Это позволяет нам лучше понять, какие процессы можно адаптировать или воспроизвести для человека", - отметила ректор.
Горбунова добавила, что современные технологии уже позволяют влиять на продолжительность жизни.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Онищенко раскрыл секрет активного долголетия
1 мая, 01:58
«
"То, что появляются всевозможные генные технологии, безусловно, это продлевает жизнь, но важно понимать, что речь идет не только о количестве лет, а о том, в каком состоянии человек эти годы проживает", - сказала она.
При этом ключевая задача, по ее словам, заключается не просто в увеличении продолжительности жизни, а в улучшении ее качества.
"Сейчас стоит задача не просто продлить жизнь, а продлить здоровую жизнь человека, чтобы эти дополнительные годы были активными, полноценными и не сопровождались тяжелыми заболеваниями", - подчеркнула академик РАН.
Женщины на скамейке в парке Цветник в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Здоровая старость под контролем. Ученые нашли способ сохранить ясность ума
22 июля, 16:53
 
РоссияСколковский институт науки и технологийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала