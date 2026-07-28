Рейтинг@Mail.ru
Предполагаемого участника конфликта с Зезиным доставили в СК - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 28.07.2026 (обновлено: 18:30 28.07.2026)
Предполагаемого участника конфликта с Зезиным доставили в СК

Предполагаемого участника конфликта с ученым Зезиным на Урале доставили в СК

Момент нападения на Никиту Зезина. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на Никиту Зезина. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Момент нападения на Никиту Зезина. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одного из предполагаемых участников конфликта с ученым Никитой Зезиным доставили к следователю.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Одного из предполагаемых участников конфликта с известным ученым Никитой Зезиным из Свердловской области доставили к следователю, сообщил СК РФ.
"Следователями установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственный действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Ранее пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН информировала, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин.
Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых. Следователи возбудили уголовное дело.
Никита Зезин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Умер ученый-аграрий Никита Зезин
24 июля, 20:52
 
ПроисшествияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Российская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала