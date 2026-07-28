Предполагаемого участника конфликта с Зезиным доставили в СК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одного из предполагаемых участников конфликта с ученым Никитой Зезиным доставили к следователю.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Одного из предполагаемых участников конфликта с известным ученым Никитой Зезиным из Свердловской области доставили к следователю, сообщил СК РФ.
"Следователями установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственный действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Ранее пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН информировала, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин.
Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых. Следователи возбудили уголовное дело.
Умер ученый-аграрий Никита Зезин
24 июля, 20:52