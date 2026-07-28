СК проводит проверку после гибели тренера владивостокского "Динамо"

Отмечается, что проверка ведется по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Предварительно установлено, что 28 июля 2026 года… во Владивостоке мужчина, управляя гидроциклом, не справился с управлением и совершил наезд на каменную насыпь. От удара гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – отметили в СУСК по Приморью.