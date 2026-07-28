СК проводит проверку после гибели тренера владивостокского "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
- Следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку по факту происшествия.
- Проверка ведется по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту гибели главного тренера владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарда Сандлера, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
"Следственными органами… организована доследственная проверка по факту происшествия на акватории в районе улицы Набережная города Владивостока, в результате которого погиб мужчина", - говорится в сообщении СУСК в Telegram.
Отмечается, что проверка ведется по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Предварительно установлено, что 28 июля 2026 года… во Владивостоке мужчина, управляя гидроциклом, не справился с управлением и совершил наезд на каменную насыпь. От удара гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – отметили в СУСК по Приморью.
Сандлер являлся главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.