Рейтинг@Mail.ru
СК проводит проверку после гибели тренера владивостокского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:35 28.07.2026
СК проводит проверку после гибели тренера владивостокского "Динамо"

СК проводит проверку после гибели тренера владивостокского "Динамо" Сандлера

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
  • Следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку по факту происшествия.
  • Проверка ведется по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту гибели главного тренера владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарда Сандлера, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Ранее пресс-служба ПБК "Динамо" сообщила, что Сандлер ушел из жизни. В ГУ МЧС по Приморскому краю рассказали РИА Новости, что тренер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
"Следственными органами… организована доследственная проверка по факту происшествия на акватории в районе улицы Набережная города Владивостока, в результате которого погиб мужчина", - говорится в сообщении СУСК в Telegram.
Отмечается, что проверка ведется по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Предварительно установлено, что 28 июля 2026 года… во Владивостоке мужчина, управляя гидроциклом, не справился с управлением и совершил наезд на каменную насыпь. От удара гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – отметили в СУСК по Приморью.
Сандлер являлся главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
 
БаскетболПроисшествияРоссияПриморский крайВладивостокЭдуард СандлерСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Telegram
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Киз
    366
    644
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    К. Лютова
    664
    745
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Динамо Загреб
    Тун
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хартс
    Штурм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шемрок Роверс
    Арарат
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    А. Калинская
    41
    66
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала