В России ограничили ввоз мясной продукции белорусского производителя

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию мясной продукции белорусского ООО "Велес-Мит".

В двух партиях свиного шпика выявлены нарушения: продукция ввозилась по поддельному ветеринарному сертификату, возникли сомнения в происхождении сырья.

В продукции "Велес-Мит" обнаружили остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также несоответствия по микробиологическим показателям.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию мясной продукции белорусского ООО "Велес-Мит", сообщило ведомство.

"В связи с повторными обнаружениями несоответствий нормам и требованиям России и техрегламентов ЕАЭС служба вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории России всех видов мясной продукции белорусского производителя ООО "Велес-Мит", — говорится в релизе

Запрет будет действовать с сегодняшнего дня.

В Россельхознадзоре пояснили, что остановили две партии свиного шпика общим объемом 43,6 тонны, которые должны были доставить из Белоруссии в Казахстан транзитом через Россию. Выяснилось, что "Велес-Мит" пыталось провезти этот товар по поддельному ветеринарному сертификату.

Предварительная проверка вызвала у сотрудников ведомства сомнения в происхождении сырья. Данные белорусской ветеринарной системы позволили установить, что оно могло поступить из одной из стран Евросоюза, а именно из Дании.

Кроме того, лабораторный анализ выявил и другие нарушения в продукции белорусской фирмы: там нашли остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также листерии и бактерии группы кишечной палочки.

В результате Россельхознадзор попросил белорусское Министерство сельского хозяйства и продовольствия приостановить ветеринарную сертификацию продуктов "Велес-Мит" в Россию и другие страны ЕАЭС до проведения проверки.