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В России ограничили ввоз мясной продукции белорусского производителя - РИА Новости, 28.07.2026
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10:40 28.07.2026 (обновлено: 12:16 28.07.2026)
В России ограничили ввоз мясной продукции белорусского производителя

В России запретили ввоз свиного шпика белорусского производителя

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродажа мясных продуктов
Продажа мясных продуктов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Продажа мясных продуктов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию мясной продукции белорусского ООО "Велес-Мит".
  • В двух партиях свиного шпика выявлены нарушения: продукция ввозилась по поддельному ветеринарному сертификату, возникли сомнения в происхождении сырья.
  • В продукции "Велес-Мит" обнаружили остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также несоответствия по микробиологическим показателям.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию мясной продукции белорусского ООО "Велес-Мит", сообщило ведомство.
"В связи с повторными обнаружениями несоответствий нормам и требованиям России и техрегламентов ЕАЭС служба вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории России всех видов мясной продукции белорусского производителя ООО "Велес-Мит", — говорится в релизе.
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Запрет будет действовать с сегодняшнего дня.
В Россельхознадзоре пояснили, что остановили две партии свиного шпика общим объемом 43,6 тонны, которые должны были доставить из Белоруссии в Казахстан транзитом через Россию. Выяснилось, что "Велес-Мит" пыталось провезти этот товар по поддельному ветеринарному сертификату.
Предварительная проверка вызвала у сотрудников ведомства сомнения в происхождении сырья. Данные белорусской ветеринарной системы позволили установить, что оно могло поступить из одной из стран Евросоюза, а именно из Дании.
Кроме того, лабораторный анализ выявил и другие нарушения в продукции белорусской фирмы: там нашли остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также листерии и бактерии группы кишечной палочки.
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В результате Россельхознадзор попросил белорусское Министерство сельского хозяйства и продовольствия приостановить ветеринарную сертификацию продуктов "Велес-Мит" в Россию и другие страны ЕАЭС до проведения проверки.
Накануне вступило в силу временное ограничение поставок в Россию молочной продукции из Армении. Такое решение Россельхознадор принял по итогам проверки молокоперерабатывающих предприятий республики. А в середине июня ведомство ограничило импорт из Армении всей подкарантинной продукции и ее транзит в страны ЕАЭС.
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