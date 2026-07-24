Россельхознадзор временно ограничит поставки молочной продукции из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россельхознадзор с 27 июля временно ограничит поставки молочной продукции из Армении.
- Такое решение принято по итогам проверки местных предприятий.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россельхознадзор с 27 июля временно ограничит поставки молочной продукции из Армении.
С 14 по 21 июля представители ведомства проводили проверку молокоперерабатывающих предприятий в республике. По ее итогам служба обратилась в местный инспекционный орган с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию выпускаемых товаров, которые планировали поставить в Россию.
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"Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию с 27.07.2026", — говорится в документе, подписанном замглавы Россельхознадзора Константином Савенковым.
Он адресован главам территориальных управлений ведомства.
Там же говорится, что статус армянских предприятий в реестре Таможенного союза ООО "Спайка", ООО "Грин Прод", ПК "Аракс 2" и ООО "Алашкерт групп" с 27 июля изменят на "временно ограничено".
С 12 июня ведомство приостановило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭС. Там подчеркнули, что эти меры связаны не с политикой, а с проблемами качества.