Россельхознадзор временно ограничит поставки молочной продукции из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор с 27 июля временно ограничит поставки молочной продукции из Армении.

Такое решение принято по итогам проверки местных предприятий.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россельхознадзор с 27 июля временно ограничит поставки молочной продукции из Армении.

С 14 по 21 июля представители ведомства проводили проверку молокоперерабатывающих предприятий в республике. По ее итогам служба обратилась в местный инспекционный орган с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию выпускаемых товаров, которые планировали поставить в Россию.

« "Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию с 27.07.2026", — говорится в документе, подписанном замглавы Россельхознадзора Константином Савенковым.

Он адресован главам территориальных управлений ведомства.

Там же говорится, что статус армянских предприятий в реестре Таможенного союза ООО "Спайка", ООО "Грин Прод", ПК "Аракс 2" и ООО "Алашкерт групп" с 27 июля изменят на "временно ограничено".