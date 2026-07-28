Россияне не выступят на "Шлеме шести королей" в Саудовской Аравии

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия в октябре 2026 года в третий раз проведет выставочный теннисный турнир "Шлем шести королей", сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.

Турнир в Эр-Рияде проводился в 2024 и 2025 годах, каждый из участников гарантированно зарабатывал по 1,5 млн долларов, победитель получал еще 4,5 млн долларов, что являлось рекордными призовыми. Оба раза чемпионом турнира становился Синнер, дважды обыгравший в финале Алькараса. В дебютном "Шлеме шести королей" принял участие россиянин Даниил Медведев, уступивший на старте Синнеру. В 2025-м россияне на турнире не выступали.