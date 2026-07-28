Рейтинг@Mail.ru
Россияне не выступят на "Шлеме шести королей" в Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:33 28.07.2026
Россияне не выступят на "Шлеме шести королей" в Саудовской Аравии

Российские теннисисты не выступят на "Шлеме шести королей" в Саудовской Аравии

© Пресс-службы ATPРоссийский теннисист Андрей Рублев и Даниил Медведев
Российский теннисист Андрей Рублев и Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Пресс-службы ATP
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В октябре 2026 года в Саудовской Аравии пройдет третий выставочный теннисный турнир «Шлем шести королей».
  • В турнире, который состоится в Эр-Рияде с 21 по 24 октября, примут участие Новак Джокович, Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц и Алекс де Минаур.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия в октябре 2026 года в третий раз проведет выставочный теннисный турнир "Шлем шести королей", сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.
"Шлем шести королей" пройдет в Эр-Рияде 21-24 октября, на турнире выступят серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минаур. Финансовые условия соревнований не уточняются.
Турнир в Эр-Рияде проводился в 2024 и 2025 годах, каждый из участников гарантированно зарабатывал по 1,5 млн долларов, победитель получал еще 4,5 млн долларов, что являлось рекордными призовыми. Оба раза чемпионом турнира становился Синнер, дважды обыгравший в финале Алькараса. В дебютном "Шлеме шести королей" принял участие россиянин Даниил Медведев, уступивший на старте Синнеру. В 2025-м россияне на турнире не выступали.
Французский теннисист Лука ван Аш - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Ван Аш назвал победу над Рублевым лучшей в карьере
25 июля, 00:40
 
ТеннисСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Киз
    366
    644
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    К. Лютова
    664
    745
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Динамо Загреб
    Тун
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хартс
    Штурм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шемрок Роверс
    Арарат
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    А. Калинская
    41
    66
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала