Россияне не выступят на "Шлеме шести королей" в Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В октябре 2026 года в Саудовской Аравии пройдет третий выставочный теннисный турнир «Шлем шести королей».
- В турнире, который состоится в Эр-Рияде с 21 по 24 октября, примут участие Новак Джокович, Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц и Алекс де Минаур.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия в октябре 2026 года в третий раз проведет выставочный теннисный турнир "Шлем шести королей", сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.
"Шлем шести королей" пройдет в Эр-Рияде 21-24 октября, на турнире выступят серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минаур. Финансовые условия соревнований не уточняются.
Турнир в Эр-Рияде проводился в 2024 и 2025 годах, каждый из участников гарантированно зарабатывал по 1,5 млн долларов, победитель получал еще 4,5 млн долларов, что являлось рекордными призовыми. Оба раза чемпионом турнира становился Синнер, дважды обыгравший в финале Алькараса. В дебютном "Шлеме шести королей" принял участие россиянин Даниил Медведев, уступивший на старте Синнеру. В 2025-м россияне на турнире не выступали.
Ван Аш назвал победу над Рублевым лучшей в карьере
25 июля, 00:40