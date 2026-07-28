СК опубликовал кадры с места гибели тренера Сандлера

На кадрах, опубликованных СУСК Приморья, запечатлена часть акватории в районе Набережной в центре Владивостока, где произошёл трагический случай. На ночных кадрах на грунтовке видны следы.

Сандлер был главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству в суперлиге.