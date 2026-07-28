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СК опубликовал кадры с места гибели тренера Сандлера - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Баскетбол
 
14:14 28.07.2026
СК опубликовал кадры с места гибели тренера Сандлера

СК опубликовал кадры с места гибели тренера Сандлера во Владивостоке

© Фото : Следком Приморья/MAXМесто гибели Эдуарда Сандлера в районе улицы Набережной в центре Владивостока
Место гибели Эдуарда Сандлера в районе улицы Набережной в центре Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Следком Приморья/MAX
Место гибели Эдуарда Сандлера в районе улицы Набережной в центре Владивостока
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
  • Следователи опубликовали кадры с места трагедии, на которых видна часть акватории в районе Набережной в центре Владивостока.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Следователи опубликовали кадры с места гибели главного тренера владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарда Сандлера.
Ранее пресс-служба ПБК "Динамо" сообщила, что Сандлер ушел из жизни. В ГУМЧС по Приморскому краю рассказали РИА Новости, что тренер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
На кадрах, опубликованных СУСК Приморья, запечатлена часть акватории в районе Набережной в центре Владивостока, где произошёл трагический случай. На ночных кадрах на грунтовке видны следы.
Сандлер был главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству в суперлиге.
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БаскетболПриморский крайВладивостокЭдуард СандлерСпорт
 
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