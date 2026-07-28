СК опубликовал кадры с места гибели тренера Сандлера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
- Следователи опубликовали кадры с места трагедии, на которых видна часть акватории в районе Набережной в центре Владивостока.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Следователи опубликовали кадры с места гибели главного тренера владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарда Сандлера.
Ранее пресс-служба ПБК "Динамо" сообщила, что Сандлер ушел из жизни. В ГУМЧС по Приморскому краю рассказали РИА Новости, что тренер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
На кадрах, опубликованных СУСК Приморья, запечатлена часть акватории в районе Набережной в центре Владивостока, где произошёл трагический случай. На ночных кадрах на грунтовке видны следы.
Сандлер был главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству в суперлиге.