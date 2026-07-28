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Кожемяко выразил соболезнования в связи с гибелью Эдуарда Сандлера - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Баскетбол
 
09:31 28.07.2026
Кожемяко выразил соболезнования в связи с гибелью Эдуарда Сандлера

Кожемяко назвал погибшего Эдуарда Сандлера талантливым тренером

© Фото : предоставлено пресс-службой БК "Спартак-Приморье"Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева)
Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева) - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой БК "Спартак-Приморье"
Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер и директор владивостокского «Динамо» Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
  • Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал Сандлера талантливым наставником и выразил соболезнования его близким.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего главного тренера и директора владивостокского "Динамо" Эдуарда Сандлера талантливым наставником, яркие достижения которого будут помнить все, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее пресс-служба ПБК "Динамо" сообщила, что Сандлер ушел из жизни. В ГУ МЧС по Приморскому краю добавили, что тренер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
"Мы всегда будем помнить яркие достижения талантливого тренера, навсегда вошедшие в историю приморского спорта", – передает слова Кожемяко правительство Приморья.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам Сандлера, заявив, что что тот "навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, молодым, энергичным и инициативным".
Сандлер стал главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
 
БаскетболСпортЭдуард СандлерОлег КожемякоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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