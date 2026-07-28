Кожемяко выразил соболезнования в связи с гибелью Эдуарда Сандлера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер и директор владивостокского «Динамо» Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
- Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал Сандлера талантливым наставником и выразил соболезнования его близким.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего главного тренера и директора владивостокского "Динамо" Эдуарда Сандлера талантливым наставником, яркие достижения которого будут помнить все, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Мы всегда будем помнить яркие достижения талантливого тренера, навсегда вошедшие в историю приморского спорта", – передает слова Кожемяко правительство Приморья.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам Сандлера, заявив, что что тот "навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, молодым, энергичным и инициативным".
Сандлер стал главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.