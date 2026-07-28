Стала известна причина гибели тренера владивостокского "Динамо" Сандлера

Краткий пересказ от РИА ИИ Эдуард Сандлер, директор и главный тренер владивостокского "Динамо", разбился на гидроцикле.

Он врезался на гидроцикле в каменистую береговую черту в Амурском заливе.

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Директор и главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер погиб, врезавшись на гидроцикле в берег, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморью.

Ранее пресс-служба ПБК "Динамо" сообщила, что Сандлер ушел из жизни.

"Вчера (в понедельник – ред.) вечером мужчина 1981 года рождения, катаясь на гидроцикле в Амурском заливе в районе яхт-клуба "7 Футов", не справился с управлением и наехал на каменистую береговую черту, в результате чего скончался", - сообщили в ГУ МЧС по Приморью, подтвердив РИА Новости, что погибший – Эдуард Сандлер.

Сандлер являлся главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.

В апреле 2025 года Сандлер избил в общественной бане арендованного у "Нижнего Новгорода" футболиста Антона Мухина из-за того, что тот не поздоровался с ним. У игрока были диагностированы сотрясение головного мозга, дисторсия шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.