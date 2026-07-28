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Стала известна причина гибели тренера владивостокского "Динамо" Сандлера - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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07:55 28.07.2026
Стала известна причина гибели тренера владивостокского "Динамо" Сандлера

Главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер разбился на гидроцикле

© Фото : предоставлено пресс-службой БК "Спартак-Приморье"Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева)
Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева) - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой БК "Спартак-Приморье"
Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эдуард Сандлер, директор и главный тренер владивостокского "Динамо", разбился на гидроцикле.
  • Он врезался на гидроцикле в каменистую береговую черту в Амурском заливе.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Директор и главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер погиб, врезавшись на гидроцикле в берег, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморью.
Ранее пресс-служба ПБК "Динамо" сообщила, что Сандлер ушел из жизни.
"Вчера (в понедельник – ред.) вечером мужчина 1981 года рождения, катаясь на гидроцикле в Амурском заливе в районе яхт-клуба "7 Футов", не справился с управлением и наехал на каменистую береговую черту, в результате чего скончался", - сообщили в ГУ МЧС по Приморью, подтвердив РИА Новости, что погибший – Эдуард Сандлер.
Сандлер являлся главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
В апреле 2025 года Сандлер избил в общественной бане арендованного у "Нижнего Новгорода" футболиста Антона Мухина из-за того, что тот не поздоровался с ним. У игрока были диагностированы сотрясение головного мозга, дисторсия шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.
Кроме того, в 2016-м Сандлер был приговорен к двум годам лишения свободы за нецелевое использование средств баскетбольного клуба "Спартак-Приморье". Также он неоднократно нецензурно выражался в послематчевых флеш-интервью.
 
ПроисшествияЭдуард СандлерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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