Погиб главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эдуард Сандлер, директор и главный тренер владивостокского «Динамо», ушел из жизни.
- Сандлер привел команду к первому чемпионству Суперлиги в дебютном сезоне 2023/24.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Директор и главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер ушел из жизни, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.
Информация о том, что тренер баскетбольного "Динамо" (Владивосток) погиб, разбившись на гидроцикле во Владивостоке, появилась утром во вторник.
"Управляющий Приморским спортивным обществом "Динамо", президент и главный тренер ПБК "Динамо" ушел из жизни", - сообщили в пресс-службе клуба.
Сандлер являлся главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
В апреле 2025 года Сандлер избил в общественной бане арендованного у "Нижнего Новгорода" футболиста Антона Мухина из-за того, что тот не поздоровался с ним. У игрока были диагностированы сотрясение головного мозга, дисторсия шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.
Кроме того, в 2016-м Сандлер был приговорен к двум годам лишения свободы за нецелевое использование средств баскетбольного клуба "Спартак-Приморье". Также он неоднократно нецензурно выражался в послематчевых флеш-интервью.