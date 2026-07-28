Погиб главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер

Краткий пересказ от РИА ИИ Эдуард Сандлер, директор и главный тренер владивостокского «Динамо», ушел из жизни.

Сандлер привел команду к первому чемпионству Суперлиги в дебютном сезоне 2023/24.

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Директор и главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер ушел из жизни, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Информация о том, что тренер баскетбольного "Динамо" ( Владивосток ) погиб, разбившись на гидроцикле во Владивостоке, появилась утром во вторник.

"Управляющий Приморским спортивным обществом "Динамо", президент и главный тренер ПБК "Динамо" ушел из жизни", - сообщили в пресс-службе клуба.

Сандлер являлся главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.

В апреле 2025 года Сандлер избил в общественной бане арендованного у "Нижнего Новгорода" футболиста Антона Мухина из-за того, что тот не поздоровался с ним. У игрока были диагностированы сотрясение головного мозга, дисторсия шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.