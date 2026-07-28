В России выросли продажи товаров для рыбалки

Краткий пересказ от РИА ИИ Продажи товаров для рыбалки в России в июне 2026 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший интерес к удочкам и удилищам отмечен в Самаре — продажи выросли в 4 раза, в Казани и Челябинске — в 3 раза, в Нижнем Новгороде — на 40%.

Продажи лодок и моторов увеличились на 40% по стране, с наибольшим ростом в Казани (почти в 4 раза), Новосибирске (в 2,7 раза) и Ростове-на-Дону (в 2,5 раза).

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Продажи товаров для рыбалки в России в июне 2026 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что может быть связано со снятием нерестового запрета в ряде регионов, выяснили для РИА Новости аналитики сети "ВсеИнструменты.ру".

"По итогам июня 2026 года продажи товаров для рыбалки в отдельных категориях выросли до 1,4 раза по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение спроса может быть связано с началом активного сезона выездов на рыбалку и снятием нерестового запрета в ряде регионов", - говорится в сообщении.

Так, наибольший интерес к удочкам и удилищам отмечен в Самаре - продажи выросли в 4 раза, в Казани и Челябинске - в 3 раза, а также в Нижнем Новгороде - на 40%. Параллельно с этим россияне активно приобретали приманки - в Волгограде их продажи выросли более чем в 3 раза, в Воронеже - в 2 раза, в Краснодаре - на треть.

Кроме того, увеличились продажи лодок и моторов - на 40% по стране. Наибольший рост отмечен в Казани - почти в 4 раза, Новосибирске - в 2,7 раза, Ростове-на-Дону - в 2,5 раза. В топ-10 также вошли Самара, Волгоград, Екатеринбург, Москва, Краснодар, Воронеж и Санкт-Петербург.

Также вырос интерес к ящикам, коробкам и сумкам для рыбалки - объем продаж увеличился на 10% по стране. В Екатеринбурге и Казани продажи выросли в 6 раз, в Волгограде - в 2 раза. Положительная динамика также наблюдается в Самаре, Челябинске, Воронеже и Москве.