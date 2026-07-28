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"Ростов" отдал легионера в аренду в клуб из Египта - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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13:50 28.07.2026 (обновлено: 14:28 28.07.2026)
"Ростов" отдал легионера в аренду в клуб из Египта

Египетский "Пирамидс" арендовал защитника "Ростова" Эль-Аскалани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭяд Эль-Аскалани
Эяд Эль-Аскалани - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Эяд Эль-Аскалани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник Эяд Эль-Аскалани перешел из "Ростова" в египетский "Пирамидс" на правах аренды.
  • Арендное соглашение рассчитано на один год и предусматривает право выкупа.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Защитник Эяд Эль-Аскалани перешел из "Ростова" в египетский "Пирамидс" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.
Арендное соглашение рассчитано на один год и предусматривает право выкупа.
Эль-Аскалани 21 год. Он перешел в "Ростов" из египетского "Исмаили" в феврале 2024 года. Всего за российский клуб защитник провел 10 матчей. В прошлом сезоне защитник принял участие в одной встрече.
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