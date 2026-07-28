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Беженка из Латвии назвала преимущества жизни в России - РИА Новости, 28.07.2026
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01:54 28.07.2026 (обновлено: 10:46 28.07.2026)
Беженка из Латвии назвала преимущества жизни в России

Беженка из Латвии назвала цены на газ, электричество и воду в России доступными

© РИА Новости / Светлана БаеваПсков
Псков - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Светлана Баева
Псков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженка из Латвии Елизавета рассказала о доступности цен на коммунальные услуги и разнообразие товаров в России.
  • Она указала на развитую сферу маркетплейсов с быстрой доставкой и легкостью возврата товаров.
  • Собеседница РИА Новости обратила внимание на более развитую банковскую систему и широкий спектр медицинских услуг в России по сравнению с ее родиной.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Удобство и доступность разнообразных услуг и товаров — одни из плюсов жизни в России, рассказала РИА Новости беженка из Латвии Елизавета.
"Россия — это доступная цена за газ, электричество и воду, большой выбор молочной продукции по разной цене, возможность купить спелые фрукты", — подчеркнула она.
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По словам собеседницы агентства, переехав из Латвии, она обратила внимание, что на новом месте очень развита сфера маркетплейсов.
"Быстро можно получить заказ или оформить доставку домой, большое количество пунктов выдачи заказов по городу, легкая процедура возврата", — перечислила она.
Кроме того, по оценке беженки, в России более развита банковская система.
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"Это различные варианты оплаты, переводов", — объяснила Елизавета.
Ее внимание привлекло и большое количество аптек и клиник для сдачи анализов, а также широкий спектр медицинских услуг, доступных по обязательному медицинскому страхованию.
На прошлой неделе Елизавета сообщила РИА Новости, что переехала из Риги в Псков в 2025 году из-за разгула русофобии в Прибалтике.
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