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Жительница Латвии переехала в Россию из-за русофобии и сноса памятников - РИА Новости, 22.07.2026
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01:21 22.07.2026
Жительница Латвии переехала в Россию из-за русофобии и сноса памятников

РИА Новости: жительница Латвии переехала в РФ из-за русофобии и сноса памятников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженка Риги Елизавета переехала в Псков в 2023 году из-за русофобии в Латвии.
  • Среди причин переезда — потеря веры в изменения к лучшему для русскоязычных, запрет дней русской культуры и закона об образовании только на государственном языке.
  • Елизавету возмутило отношение властей к монументам памяти Великой Отечественной войны и фактический запрет отмечать связанные с ней праздники.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Русофобия на официальном уровне и снос памятников, посвященных Великой Отечественной войне, стали причиной переезда в Россию из Латвии, рассказала РИА Новости уроженка Риги по имени Елизавета.
Елизавета переехала в Псков в 2023 году.
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"Можно часами рассказывать, почему я переехала в Россию, но я опишу самые главные причины. Первое - это потеря веры в то, что все может измениться в лучшую сторону для тех, кто любит русский язык, русскую культуру и с уважением относится к общей истории с Россией и Белоруссией", - поделилась Елизавета.
В качестве примера она привела решение латвийских властей запретить дни русской культуры, принятие закона об образовании только на государственном языке (при том что 40% населения - русскоязычные), а также периодически происходящие инциденты с издевательством учителей и воспитателей над русскими детьми в детских садах и школах.
"А люди вокруг (жители Латвии - ред.) любые подобные действия не то чтобы поддерживают, а оправдывают боевыми действиями на Украине", - посетовала она.
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Кроме того, Елизавету возмутило отношение властей к монументам памяти Великой Отечественной войны, а также фактический запрет отмечать праздники, связанные с победой советского народа в войне.
"Например, 10 мая 2022 года муниципальные службы сгребли цветы у Памятника освободителям Советской Латвии и Риги с помощью трактора и вывезли. Решение было принято мэром города, так как он посчитал, что эти цветы - это "поддержка России". Или в августе того же года снесли памятник освободителям Советской Латвии и Риги от фашистских захватчиков", - напомнила Елизавета.
По ее словам, ее покоробили радостные комментарии некоторых латышей в соцсетях по этому поводу.
"Для меня это был признак, что страна идет не туда. Нормальные люди, независимо от национальности, не должны забывать о той войне", - вспоминает Елизавета.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине.
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