Жительница Латвии переехала в Россию из-за русофобии и сноса памятников

Краткий пересказ от РИА ИИ Уроженка Риги Елизавета переехала в Псков в 2023 году из-за русофобии в Латвии.

Среди причин переезда — потеря веры в изменения к лучшему для русскоязычных, запрет дней русской культуры и закона об образовании только на государственном языке.

Елизавету возмутило отношение властей к монументам памяти Великой Отечественной войны и фактический запрет отмечать связанные с ней праздники.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Русофобия на официальном уровне и снос памятников, посвященных Великой Отечественной войне, стали причиной переезда в Россию из Латвии, рассказала РИА Новости уроженка Риги по имени Елизавета.

Елизавета переехала в Псков в 2023 году.

"Можно часами рассказывать, почему я переехала в Россию , но я опишу самые главные причины. Первое - это потеря веры в то, что все может измениться в лучшую сторону для тех, кто любит русский язык, русскую культуру и с уважением относится к общей истории с Россией и Белоруссией", - поделилась Елизавета.

В качестве примера она привела решение латвийских властей запретить дни русской культуры, принятие закона об образовании только на государственном языке (при том что 40% населения - русскоязычные), а также периодически происходящие инциденты с издевательством учителей и воспитателей над русскими детьми в детских садах и школах.

"А люди вокруг (жители Латвии - ред.) любые подобные действия не то чтобы поддерживают, а оправдывают боевыми действиями на Украине", - посетовала она.

Кроме того, Елизавету возмутило отношение властей к монументам памяти Великой Отечественной войны, а также фактический запрет отмечать праздники, связанные с победой советского народа в войне.

"Например, 10 мая 2022 года муниципальные службы сгребли цветы у Памятника освободителям Советской Латвии и Риги с помощью трактора и вывезли. Решение было принято мэром города, так как он посчитал, что эти цветы - это "поддержка России". Или в августе того же года снесли памятник освободителям Советской Латвии и Риги от фашистских захватчиков", - напомнила Елизавета.

По ее словам, ее покоробили радостные комментарии некоторых латышей в соцсетях по этому поводу.

"Для меня это был признак, что страна идет не туда. Нормальные люди, независимо от национальности, не должны забывать о той войне", - вспоминает Елизавета.