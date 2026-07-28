В Приамурье ребенок устроил аварию за рулем автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белогорске 9-летний мальчик устроил аварию, управляя автомобилем Toyota Probox.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Девятилетний мальчик устроил аварию за рулем автомобиля в Белогорске и получил травмы, сообщила госавтоинспекция Амурской области.
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"В Белогорске на переулке Итикутский несовершеннолетний, управляя автомобилем Toyota Probox... допустил съезд с проезжей части и наезд на стоящий автомобиль Toyota Crown Athlete... 9-летний водитель получил телесные повреждения", - говорится в сообщении ведомства.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в шести из которых пострадали люди. Инспекторы пресекли 3167 нарушений правил дорожного движения.
Чаще всего автомобилисты превышали скорость - таких нарушений зафиксировано 2216. Еще 496 водителей пренебрегли ремнями безопасности, 267 нарушили правила проезда перекрестков, а двое управляли транспортом в состоянии опьянения, уточнили в госавтоинспекции региона.