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В Приамурье ребенок устроил аварию за рулем автомобиля - РИА Новости, 28.07.2026
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08:33 28.07.2026
В Приамурье ребенок устроил аварию за рулем автомобиля

В Приамурье девятилетний мальчик устроил аварию за рулем автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белогорске 9-летний мальчик устроил аварию, управляя автомобилем Toyota Probox.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл - РИА Новости. Девятилетний мальчик устроил аварию за рулем автомобиля в Белогорске и получил травмы, сообщила госавтоинспекция Амурской области.
«
Белогорске на переулке Итикутский несовершеннолетний, управляя автомобилем Toyota Probox... допустил съезд с проезжей части и наезд на стоящий автомобиль Toyota Crown Athlete... 9-летний водитель получил телесные повреждения", - говорится в сообщении ведомства.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в шести из которых пострадали люди. Инспекторы пресекли 3167 нарушений правил дорожного движения.
Чаще всего автомобилисты превышали скорость - таких нарушений зафиксировано 2216. Еще 496 водителей пренебрегли ремнями безопасности, 267 нарушили правила проезда перекрестков, а двое управляли транспортом в состоянии опьянения, уточнили в госавтоинспекции региона.
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ПроисшествияБелогорскАмурская областьToyota Corolla
 
 
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