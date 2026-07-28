Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, кому суд может передать большую долю имущества при разводе - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 28.07.2026 (обновлено: 06:25 28.07.2026)
Юрист рассказал, кому суд может передать большую долю имущества при разводе

Юрист Дмитриев: при разводе суд встанет на сторону супруга с 2 и более детьми

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судья имеет право передать большую долю имущества при разводе супругу, с которым остаются двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей.
  • Суд может принять во внимание заслуживающий внимания интерес одного из супругов, например, недобросовестное расходование общего имущества или отсутствие работы без уважительной причины.
  • Общие долги при разделе имущества распределяются между бывшими супругами пропорционально присужденным им долям, а банки редко решают вывести одного из заемщиков из ипотечного договора.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Судья имеет право передать большую долю имущества при разводе тому супругу, с которым остаются двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей, рассказал юрист по семейным делам Андрей Дмитриев.
"Если есть двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей, судья имеет право большую долю передать супругу, с которым они остаются", - пояснил Дмитриев 360.ru.
Еще один фактор, который, как уточняет эксперт, вправе принять во внимание суд, — "заслуживающий внимания интерес одного из супругов". Например, может учитываться, что один из супругов не работал без уважительной причины, недобросовестно тратил общее имущество.
Дмитриев добавил, что общие долги при разделе имущества распределяются между бывшими супругами пропорционально присужденным им долям. Если говорить об ипотеке, банки редко решают вывести одного из заемщиков из договора — в основном требуют полного погашения или предлагают переоформить ипотеку на одного из супругов, но лишь при отказе второго от прав на недвижимость.
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Священник дал совет, как избежать развода
18 июля, 03:04
 
ОбществоАндрей ДмитриевСемьяДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала