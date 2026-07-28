Юрист рассказал, кому суд может передать большую долю имущества при разводе

Краткий пересказ от РИА ИИ Судья имеет право передать большую долю имущества при разводе супругу, с которым остаются двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей.

Суд может принять во внимание заслуживающий внимания интерес одного из супругов, например, недобросовестное расходование общего имущества или отсутствие работы без уважительной причины.

Общие долги при разделе имущества распределяются между бывшими супругами пропорционально присужденным им долям, а банки редко решают вывести одного из заемщиков из ипотечного договора.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Судья имеет право передать большую долю имущества при разводе тому супругу, с которым остаются двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей, рассказал юрист по семейным делам Андрей Дмитриев.

360.ru. "Если есть двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей, судья имеет право большую долю передать супругу, с которым они остаются", - пояснил Дмитриев

Еще один фактор, который, как уточняет эксперт, вправе принять во внимание суд, — "заслуживающий внимания интерес одного из супругов". Например, может учитываться, что один из супругов не работал без уважительной причины, недобросовестно тратил общее имущество.