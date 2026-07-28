Путин распорядился изменить ВТС с Казахстаном и Узбекистаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал распоряжения о проведении переговоров с Казахстаном и Узбекистаном по изменению договоров о военно-техническом сотрудничестве.

В первом документе одобрено проведение переговоров о внесении изменений в договор с Казахстаном от 2013 года, во втором — предложено начать переговоры о внесении изменений в договор с Узбекистаном от 2016 года.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился изменить военно-техническое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном.

Накануне глава государства подписал два распоряжения по этому вопросу.

В первом документе одобрено проведение переговоров о заключении протокола о внесении изменений в договор с Казахстаном о ВТС от 24 декабря 2013 года.