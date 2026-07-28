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Путин распорядился изменить ВТС с Казахстаном и Узбекистаном - РИА Новости, 28.07.2026
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19:13 28.07.2026 (обновлено: 20:31 28.07.2026)
Путин распорядился изменить ВТС с Казахстаном и Узбекистаном

Путин поручил изменить ВТС с Казахстаном и Узбекистаном

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал распоряжения о проведении переговоров с Казахстаном и Узбекистаном по изменению договоров о военно-техническом сотрудничестве.
  • В первом документе одобрено проведение переговоров о внесении изменений в договор с Казахстаном от 2013 года, во втором — предложено начать переговоры о внесении изменений в договор с Узбекистаном от 2016 года.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился изменить военно-техническое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном.
Накануне глава государства подписал два распоряжения по этому вопросу.
В первом документе одобрено проведение переговоров о заключении протокола о внесении изменений в договор с Казахстаном о ВТС от 24 декабря 2013 года.
Во втором распоряжении Путин предложил начать переговоры о внесении изменений в договор с Узбекистаном о развитии ВСТ от 29 ноября 2016 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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