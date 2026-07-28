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Путин поблагодарил Матвиенко за работу Совфеда - РИА Новости, 28.07.2026
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16:04 28.07.2026
Путин поблагодарил Матвиенко за работу Совфеда

Путин поблагодарил Матвиенко за работу Совфеда для развития России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с Валентиной Матвиенко в Кремле и обсудил итоги работы Совета Федерации в весеннюю сессию.
  • Он отметил важность обновления состава верхней палаты парламента после осенних выборов и выразил благодарность за текущую работу сенаторов.
  • Валентина Матвиенко отметила, что после выборов состав Совета Федерации обычно обновляется на 20–30%, и подчеркнула, что в качестве сенаторов приходят новые люди со свежим взглядом.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко за работу, которую сенаторы делают для развития России и оказания помощи людям.
Глава государства во вторник встретился с Матвиенко в Кремле. Они обсудили итоги работы Совфеда в весеннюю сессию. Путин также отметил важность обновления состава верхней палаты парламента после осенних выборов.
"Исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата - развития России, оказания помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития. Вам спасибо большое за эту работу", - обратился Путин к Матвиенко.
Спикер СФ со своей стороны отметила, что после выборов состав верхней палаты, как правило, обновляется на 20-30%. Она уточнила, что в качестве сенаторов приходят новые люди со свежим взглядом, Совфед тщательно следит, чтобы это были достойные представители своих регионов.
"Надеюсь, так и будет. Уверен", - отреагировал Путин.
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