Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность обновления состава Совета Федерации после выборов - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 28.07.2026 (обновлено: 15:46 28.07.2026)
Путин отметил важность обновления состава Совета Федерации после выборов

Путин отметил важность обновления состава Совфедерации после осенних выборов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил важность обновления состава Совета Федерации после осенних выборов.
  • Глава государства подчеркнул, что в Совет Федерации будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность обновления состава Совета Федерации после осенних выборов, подчеркнув, что он исходит из того, что в Совфед будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития РФ.
Глава государства на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко напомнил, что 20 сентября в стране пройдут выборы, в том числе во многие органы власти субъектов РФ, что так или иначе будет отражаться на составе Совфеда.
"Думаю, что это тоже очень важный процесс, имею в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития", - сказал Путин.
Путин провел встречу с Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Матвиенко поблагодарила Путина за поддержку инициатив сенаторов
Вчера, 15:42
 
ПолитикаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала