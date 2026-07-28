Путин отметил важность обновления состава Совета Федерации после выборов

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность обновления состава Совета Федерации после осенних выборов, подчеркнув, что он исходит из того, что в Совфед будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития РФ.

"Думаю, что это тоже очень важный процесс, имею в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития", - сказал Путин.