Совфед за последнюю сессию принял более 300 законов, рассказал Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Федерации в нынешнюю сессию принял более 300 федеральных законов.
- Президент России Владимир Путин провел встречи с руководством Совета Федерации и депутатами Госдумы, вручив им государственные награды и отметив новый уровень взаимодействия правительства и Госдумы.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Совет Федерации в нынешнюю сессию принял более 300 федеральных законов, рассказал президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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"Валентина Ивановна, вы за ту сессию приняли, я смотрел по документам, свыше 300 законов федеральных, одобренных", - сообщил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что палаты парламента завершают работу в этой сессии, глава государства продолжает свое общение с их руководителями.
В понедельник Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва и вручил им государственные награды. Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.
Путин провел встречу с Матвиенко
Вчера, 15:22