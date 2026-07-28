Совфед за последнюю сессию принял более 300 законов, рассказал Путин

"Валентина Ивановна, вы за ту сессию приняли, я смотрел по документам, свыше 300 законов федеральных, одобренных", - сообщил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что палаты парламента завершают работу в этой сессии, глава государства продолжает свое общение с их руководителями.

В понедельник Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва и вручил им государственные награды. Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.