Россия никогда ни от кого не отгораживалась, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах и не собирается этого делать.
- Путин подчеркнул важность контактов с дружественными странами и их властными структурами.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах и не собирается этого делать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать и наши контакты с дружественными странами, с соответствующими структурами властными в этих странах, они чрезвычайно важны", - сказал Путин в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.