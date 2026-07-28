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Путин поручил делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались - РИА Новости, 28.07.2026
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15:30 28.07.2026 (обновлено: 15:41 28.07.2026)
Путин поручил делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались

Путин: бойцы СВО не должны ни в чем нуждаться

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались.
  • Он также отметил, что необходимо продолжать работу по поддержке бойцов СВО и членов их семей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались.
Во вторник Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе встречи глава государства отметил, что органы власти уже многое делают для поддержки бойцов СВО и членов их семей, и эту работу необходимо продолжать.
"Здесь нужно делать все для того, чтобы... наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать", - сказал Путин на встрече с Матвиенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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