Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались.
- Он также отметил, что необходимо продолжать работу по поддержке бойцов СВО и членов их семей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались.
Во вторник Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе встречи глава государства отметил, что органы власти уже многое делают для поддержки бойцов СВО и членов их семей, и эту работу необходимо продолжать.
"Здесь нужно делать все для того, чтобы... наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать", - сказал Путин на встрече с Матвиенко.