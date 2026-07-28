Путин поручил делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались

"Здесь нужно делать все для того, чтобы... наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать", - сказал Путин на встрече с Матвиенко.