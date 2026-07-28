"Реагировать нужно моментально". Путин назвал важнейшую задачу властей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подчеркнул чрезвычайную важность поддержки бойцов СВО и их семей.
- Он призвал оперативно реагировать на возможные проявления несправедливости в их отношении.
- По его словам, нужно продолжать ту работу, которую власти уже делают в этом направлении.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко указал на чрезвычайную важность поддержки бойцов спецоперации и членов их семей.
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"Это одна из важнейших задач всех ветвей власти", — сказал он.
Верховный главнокомандующий призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их родные чувствовали поддержку со стороны государства.
"Здесь, как в любом большом деле, все бывает, люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать", — добавил он.
Президент подчеркнул, что органы власти уже многое делают для этого и такую работу необходимо продолжать.
Как напомнил глава государства, 20 сентября в России пройдут выборы, в том числе во многие региональные органы власти, что так или иначе будет отражаться на составе Совфеда. Он выразил надежду, что на работу в верхнюю палату парламента будут приходить опытные и готовые помогать россиянам люди, ориентированные на достижение целей национального развития.
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