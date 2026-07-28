"Реагировать нужно моментально". Путин назвал важнейшую задачу властей

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подчеркнул чрезвычайную важность поддержки бойцов СВО и их семей.

Он призвал оперативно реагировать на возможные проявления несправедливости в их отношении.

По его словам, нужно продолжать ту работу, которую власти уже делают в этом направлении.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко указал на чрезвычайную важность поддержки бойцов спецоперации и членов их семей.

« "Это одна из важнейших задач всех ветвей власти", — сказал он.

Верховный главнокомандующий призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их родные чувствовали поддержку со стороны государства.

"Здесь, как в любом большом деле, все бывает, люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать", — добавил он.

Президент подчеркнул, что органы власти уже многое делают для этого и такую работу необходимо продолжать.