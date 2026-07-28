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"Реагировать нужно моментально". Путин назвал важнейшую задачу властей - РИА Новости, 28.07.2026
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15:28 28.07.2026 (обновлено: 16:36 28.07.2026)
"Реагировать нужно моментально". Путин назвал важнейшую задачу властей

Путин назвал поддержку бойцов СВО и членов их семей важнейшей задачей

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подчеркнул чрезвычайную важность поддержки бойцов СВО и их семей.
  • Он призвал оперативно реагировать на возможные проявления несправедливости в их отношении.
  • По его словам, нужно продолжать ту работу, которую власти уже делают в этом направлении.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко указал на чрезвычайную важность поддержки бойцов спецоперации и членов их семей.
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"Это одна из важнейших задач всех ветвей власти", — сказал он.

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Верховный главнокомандующий призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их родные чувствовали поддержку со стороны государства.
"Здесь, как в любом большом деле, все бывает, люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать", — добавил он.
Президент подчеркнул, что органы власти уже многое делают для этого и такую работу необходимо продолжать.
Как напомнил глава государства, 20 сентября в России пройдут выборы, в том числе во многие региональные органы власти, что так или иначе будет отражаться на составе Совфеда. Он выразил надежду, что на работу в верхнюю палату парламента будут приходить опытные и готовые помогать россиянам люди, ориентированные на достижение целей национального развития.
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