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Путин постоянно общается со многими сенаторами и депутатами, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2026
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12:59 28.07.2026
Путин постоянно общается со многими сенаторами и депутатами, заявил Песков

Песков: формат встреч Путина с сенаторами и депутатами зависит от графика сторон

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин постоянно общается с сенаторами и депутатами.
  • Формат встреч зависит от рабочего графика всех сторон.
  • Выбор формата встреч направлен на то, чтобы они прошли максимально эффективно.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается со многими сенаторами и депутатами, формат встречи зависит от рабочего графика всех сторон, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сегодня глава государства встретится с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Ранее в понедельник Путин провел отдельные встречи с руководителями фракций в Госдуме, а после встретился в Кремле с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва и вручил государственные награды.
"Это зависит от графика президента, это зависит от графика сенаторов и депутатов. Поэтому, так или иначе, со многими из них происходит постоянное общение. Поэтому это все зависит от рабочего графика", - заявил Песков, комментируя выбор формата встреч с депутатами и сенаторами.
Песков добавил, что выбор формата в первую очередь направлен на то, чтобы встреча прошла максимально эффективна.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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