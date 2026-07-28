Путин постоянно общается со многими сенаторами и депутатами, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин постоянно общается с сенаторами и депутатами.
- Формат встреч зависит от рабочего графика всех сторон.
- Выбор формата встреч направлен на то, чтобы они прошли максимально эффективно.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается со многими сенаторами и депутатами, формат встречи зависит от рабочего графика всех сторон, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сегодня глава государства встретится с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Ранее в понедельник Путин провел отдельные встречи с руководителями фракций в Госдуме, а после встретился в Кремле с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва и вручил государственные награды.
"Это зависит от графика президента, это зависит от графика сенаторов и депутатов. Поэтому, так или иначе, со многими из них происходит постоянное общение. Поэтому это все зависит от рабочего графика", - заявил Песков, комментируя выбор формата встреч с депутатами и сенаторами.
Песков добавил, что выбор формата в первую очередь направлен на то, чтобы встреча прошла максимально эффективна.