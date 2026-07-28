Путин постоянно общается со многими сенаторами и депутатами, заявил Песков

"Это зависит от графика президента, это зависит от графика сенаторов и депутатов. Поэтому, так или иначе, со многими из них происходит постоянное общение. Поэтому это все зависит от рабочего графика", - заявил Песков, комментируя выбор формата встреч с депутатами и сенаторами.