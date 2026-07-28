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Путин встретится с Матвиенко - РИА Новости, 28.07.2026
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12:46 28.07.2026
Путин встретится с Матвиенко

Путин во вторник встретится с Матвиенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретится с Матвиенко.
  • Встреча состоится во вторник, на ней будет продолжено общение Путина с руководителями палат, которые завершают работу в текущей сессии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин примет председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко. Палаты завершают работу в этой сессии, и Путин продолжает с руководителями палат свое общение", - сказал Песков.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоДмитрий ПесковСовет Федерации РФ
 
 
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