Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин встретится с Матвиенко.
- Встреча состоится во вторник, на ней будет продолжено общение Путина с руководителями палат, которые завершают работу в текущей сессии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин примет председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко. Палаты завершают работу в этой сессии, и Путин продолжает с руководителями палат свое общение", - сказал Песков.