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На Западе забили тревогу после предупреждения Путина - РИА Новости, 28.07.2026
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08:43 28.07.2026 (обновлено: 15:25 28.07.2026)
На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

Daily Express: слова Путина о "Посейдоне" стали предупреждением Западу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о скором окончании работ над безэкипажным подводным аппаратом "Посейдон".
  • Путин подчеркнул огромную значимость Военно-морского флота в рамках ядерной триады России.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о скором окончании работ над безэкипажным подводным аппаратом "Посейдон" стало предупреждением Западу, пишет Daily Express.
"Путин <…> предупредил о наличии у него огромного ядерного военно-морского арсенала. <…> Он заявил, что его пугающий высокоскоростной подводный беспилотник "Посейдон", работающий на собственном атомном реакторе, находится на стадии ввода в эксплуатацию", — говорится в статье.
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27 июля, 21:55
Издание приводит слова президента об огромной значимости Военно-морского флота в рамках ядерной триады России.
В воскресенье глава государства во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге заявил, что "Посейдон" находится на завершающей стадии подготовки, в скором времени он будет окончательно готов и встанет на боевое дежурство.
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26 июля, 11:31
 
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