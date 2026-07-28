На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о скором окончании работ над безэкипажным подводным аппаратом "Посейдон".
- Путин подчеркнул огромную значимость Военно-морского флота в рамках ядерной триады России.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о скором окончании работ над безэкипажным подводным аппаратом "Посейдон" стало предупреждением Западу, пишет Daily Express.
"Путин <…> предупредил о наличии у него огромного ядерного военно-морского арсенала. <…> Он заявил, что его пугающий высокоскоростной подводный беспилотник "Посейдон", работающий на собственном атомном реакторе, находится на стадии ввода в эксплуатацию", — говорится в статье.
Издание приводит слова президента об огромной значимости Военно-морского флота в рамках ядерной триады России.
В воскресенье глава государства во время общения с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге заявил, что "Посейдон" находится на завершающей стадии подготовки, в скором времени он будет окончательно готов и встанет на боевое дежурство.