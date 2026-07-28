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Пономарев высказался об удалении в игре "Рубина" и "Краснодара" - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
13:30 28.07.2026 (обновлено: 13:33 28.07.2026)
Пономарев высказался об удалении в игре "Рубина" и "Краснодара"

Пономарев не согласен с удалением Рожкова в матче РПЛ с "Краснодаром"

© РИА Новости / Ксения Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Рубин" (Казань) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Ксения Богодвид
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Футбол. РПЛ. "Рубин" (Казань) - "Краснодар" (Краснодар)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев не согласен с решением арбитра удалить защитника "Рубина" Илью Рожкова в матче РПЛ с "Краснодаром".
  • По мнению Пономарева, эпизод не заслуживал удаления, так как была обоюдная грубость и Рожков действовал не специально.
  • "Рубин" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза из-за удаления Рожкова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что не согласен с решением арбитра удалить защитника казанского "Рубина" Илью Рожкова в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".
Встреча в Казани прошла 26 июля и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Казанцы открыли счет на 12-й минуте, а на 18-й при счете 1:0 главный арбитр встречи Артем Чистяков после просмотра видеоповтора показал Рожкову прямую красную карточку за удар локтем в лицо футболисту гостей Хуану Боселли, в результате чего у нападающего "Краснодара" пошла кровь из носа.
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"Я смотрел эту игру. Они друг друга держали. Сейчас футбол такой пошел: друг друга хватают за майку, за корпус, за плечо, за что угодно. Только не борются за мяч. Здесь обоюдная была грубость, абсолютно обоюдная. И это надо пресекать. Это безобразие, когда хватают за майку, а судья не реагирует", - сказал Пономарев.
По мнению собеседника агентства, эпизод не заслуживал удаления. "Здесь он среагировал, потому что кровь пошла. А если бы кровь не пошла, ничего бы не было. Может, Рожков и отмахнулся, но ведь не специально это сделал. Как еще отделаться от соперника, который тебя руками задерживает?" - отметил он.
"Я не согласен с судейством. Удаление игрока испортило игру. Молодого парнишку удалили, ему всего 21 год. Предупреждение бы дали - хорошо. Но ведь сначала нужно было предупреждать того, кто постоянно хватал соперника руками", - добавил Пономарев.
"Рубин" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за удаления Рожкова.
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ФутболСпортСССРКазаньРоссийский футбольный союз (РФС)Илья РожковВладимир ПономаревРубинКраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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