Пономарев высказался об удалении в игре "Рубина" и "Краснодара"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев не согласен с решением арбитра удалить защитника "Рубина" Илью Рожкова в матче РПЛ с "Краснодаром".

По мнению Пономарева, эпизод не заслуживал удаления, так как была обоюдная грубость и Рожков действовал не специально.

"Рубин" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза из-за удаления Рожкова.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что не согласен с решением арбитра удалить защитника казанского "Рубина" Илью Рожкова в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".

Встреча в Казани прошла 26 июля и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Казанцы открыли счет на 12-й минуте, а на 18-й при счете 1:0 главный арбитр встречи Артем Чистяков после просмотра видеоповтора показал Рожкову прямую красную карточку за удар локтем в лицо футболисту гостей Хуану Боселли, в результате чего у нападающего "Краснодара" пошла кровь из носа.

"Я смотрел эту игру. Они друг друга держали. Сейчас футбол такой пошел: друг друга хватают за майку, за корпус, за плечо, за что угодно. Только не борются за мяч. Здесь обоюдная была грубость, абсолютно обоюдная. И это надо пресекать. Это безобразие, когда хватают за майку, а судья не реагирует", - сказал Пономарев.

По мнению собеседника агентства, эпизод не заслуживал удаления. "Здесь он среагировал, потому что кровь пошла. А если бы кровь не пошла, ничего бы не было. Может, Рожков и отмахнулся, но ведь не специально это сделал. Как еще отделаться от соперника, который тебя руками задерживает?" - отметил он.

"Я не согласен с судейством. Удаление игрока испортило игру. Молодого парнишку удалили, ему всего 21 год. Предупреждение бы дали - хорошо. Но ведь сначала нужно было предупреждать того, кто постоянно хватал соперника руками", - добавил Пономарев.