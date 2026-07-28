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"Беспрецедентная русофобия". Пирло не пустили в сборную из-за России? - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
12:30 28.07.2026 (обновлено: 13:43 28.07.2026)

"Беспрецедентная русофобия". Пирло не пустили в сборную из-за России?

© AP Photo / Luis VieiraАндреа Пирло
Андреа Пирло - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Luis Vieira
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Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Еще несколько дней назад Андреа Пирло был в шаге от должности главного тренера сборной Италии. РИА Новости Спорт рассказывает, почему мнение итальянского футбольного руководства резко изменилось и причем здесь Россия.

Пирло захотели после отказа Гвардиолы

Пропустившая уже третий чемпионат мира подряд Италия находилась в поиске нового главного тренера после неудачи с Дженнаро Гаттузо. В итальянской футбольной федерации были настроены на то, что впервые в истории команду возглавит иностранный специалист. На пост хотели заманить Пепа Гвардиолу, который планировал отдохнуть после десяти лет в "Манчестер Сити".
Не вышло. Предложение оказалось недостаточно щедрым, чтобы изменить планы испанца. Переманить Карло Анчелотти тоже не удалось, и итальянские футбольные чиновники обратились к кандидатуре чемпиона мира 2006 года Андреа Пирло.
Назначение 47-летнего специалиста было почти решенным вопросом. Для Пирло это назначение должно было стать переломным моментом, ведь после "Ювентуса" он возглавлял далеко не самые топовые "Фатих Карагюмрюк", "Сампдорию" и "Дубай Юнайтед".
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Итальянцев не устроил российский букмекер

Непреодолимое препятствие возникло там, где не ждали. Итальянцев смутило сотрудничество Пирло с одной из российских букмекерских компаний — с 2025 года Андреа является амбассадором компании Fonbet.
Президент итальянской футбольной федерации Джованни Малаго приостановил процесс утверждения Пирло на посту главного тренера сборной. Аргументировали тем, что взаимоотношения Андреа с букмекером подняли вопрос политической и институциональной целесообразности.
Интересно, что в Италии существует "Декрет о достоинстве", по котором с 2018 года запрещено в открытую рекламировать ставки. Этим правилом часто пренебрегают, но для такой фигуры как главный тренер национальной сборной соблюдение декрета необходимо.
© AP Photo / Antonio CalanniПолузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло
Полузащитник Ювентуса Андреа Пирло - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Antonio Calanni
Полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло
Сообщалось, что юристы Пирло были готовы к расторжению договора с букмекером. Однако полемика вокруг фигуры тренера набирала силу, и шансов занять пост становилось все меньше. Пирло пытался минимизировать риски, выступив с заявлением в соцсетях. В нем специалист подчеркнул, что всегда действовал в полном соответствии с законом и подписанными контрактами, что придавать этому сотрудничеству политическое значение — неправильно.
Решения Малаго это не изменило. Через несколько дней Пирло дополнил публикацию: "Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера итальянской национальной сборной".

Решение назвали русофобным даже в Италии

В букмекерской компании заявили, что вся полемика вокруг Пирло — это "клевета в адрес одного из величайших спортсменов в истории футбола".
"В очередной раз все мы стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей. Желаем Андреа скорейшего разрешения ситуации и верим, что справедливая и беспристрастная оценка всех фактов и обстоятельств позволят ему отстоять репутацию", — заявили в компании.
Кажется, шансов все-таки занять должность у Пирло не было. Они сошли на нет, когда обсуждения дошли до итальянских политиков. Вице-президент Европарламента Пина Пичерино назвала выбор Пирло "серьезной ошибкой" и "шагом в противоположном направлении" от революционных сдвигов в итальянском футболе.
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"Пирло обращается к миру, он занимает важную должность, требующую образцового поведения", — заявил представитель Демократической партии Италии Мауро Берруто.
© официальный твиттер "Ювентуса"Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло
Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© официальный твиттер "Ювентуса"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло
Один из членов либеральной итальянской партии "Действие" и вовсе заявил, что "любой, кто поддерживает Россию, не должен занимать официальные государственные посты".
На эти высказывания отреагировал посол России в Италии Алексей Парамонов, выразивший солидарность с Пирло, отметив, что тренер стал жертвой "культуры отмены".
«
"Жаль, что, несмотря на ваш вклад в мировой спорт и имидж Италии за рубежом, вы подвергаетесь здесь, в Италии, отмене вашим же псевдодемократическим истеблишментом, как это уже произошло с тысячами российских спортсменов, дирижеров, музыкантов, художников, режиссеров", — сказал он.
А финской политик из партии "Альянс свободы" Армандо Мема и вовсе назвал ситуацию вокруг Пирло "случаем коллективного психического расстройства и беспрецедентной русофобии".
С ним согласен и бывший член Палаты депутатов Италии Алессандро Ди Баттиста. "Вице-президент Европейского парламента сначала отпускает комментарии, связанные с футболом, а затем заявляет, что выбор Пирло был бы ошибкой, потому что он сотрудничает с российской компанией. Это действительно позорно! Знаете, как это называется? Русофобия!" — заявил он.
Теперь в федерации футбола Италии ищут другого кандидата на тренерский пост. Фаворит — 61-летний Роберто Манчини, под руководством которого "скуадра адзурра" выиграла Евро-2020. А Пирло, судя по всему, останется в Дубае и будет пытаться закрепиться с "Юнайтед" в высшей лиге ОАЭ.
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