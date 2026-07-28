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В Петербурге хирурги удалили у пациентки 18 килограммов опухоли - РИА Новости, 28.07.2026
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19:33 28.07.2026
В Петербурге хирурги удалили у пациентки 18 килограммов опухоли

Врачи Мариинской больницы Петербурга удалили пациентке опухоли весом более 18 кг

© РИА Новости / Александр ПаниотовОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Паниотов
Операция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи Мариинской больницы Петербурга провели обширную операцию по удалению множественных опухолей у 72-летней пациентки.
  • Общий вес удаленных новообразований составил более 18 килограммов.
  • Состояние женщины стабильно, она самостоятельно питается и справляется со всеми физиологическими потребностями.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Врачи Мариинской больницы Петербурга удалили у пациентки множественные опухоли весом более 18 килограммов, сообщает пресс-служба учреждения.
"Врачи Мариинской больницы спасли пациентку 72 лет с гигантской и множественными крупными опухолями забрюшинного пространства. Помимо этого, у пациентки был стенозирурщий рак желудка. 13 июля 2026 года проведена обширная операция", - сообщает пресс-служба.
Изначально женщина лечилась в одном из стационаров города, где были выявлены множественные новообразования, и пациентка направлена к онкологам по месту жительства. Однако, прямо с первичного осмотра онколога одного из стационаров, пациентка по неотложным показаниям в связи с затруднениями дыхания и невозможностью самостоятельного питания была направлена в Мариинскую больницу, оказывающую все виды хирургической помощи в круглосуточном режиме.
"В ходе вмешательства хирурги выявили более серьезную патологию: гигантскую опухоль (40х30х30 сантиметров) забрюшинного пространства с прорастанием в ободочную кишку, а также еще две опухоли — одну размером 15х10 сантиметров с прорастанием в мочевой пузырь, вторую — 5х5 сантиметров без инвазии в соседние структуры. В антральном отделе желудка выявлена стенозирующая опухоль 5х4 сантиметра, не пропускающая эндоскоп. Общий вес удаленных новообразований составил более 18 килограммов", - отметили в пресс-службе Мариинской больницы.
Операция длилась более шести часов и потребовала от команды максимальной концентрации и слаженности. Несмотря на сложность случая и возраст пациентки, врачам удалось провести вмешательство с сохранением основных функций органов.
Врачи добавили, что сейчас состояние женщины стабильно. Она самостоятельно питается и справляется со всеми физиологическими потребностями. Дальнейшее наблюдение и лечение пациентки будет продолжено в профильном учреждении.
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