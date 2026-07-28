В Петербурге мужчина выбросил из окна бутылку на голову девушки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна дома бутылку на голову 17-летней девушки.
- Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, полиция устанавливает личность мужчины и обстоятельства инцидента.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, выбросившего из окна на пятом этаже стеклянную бутылку на голову 17-летней девушки, которая в результате попала в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, в понедельник утром очевидец сообщил в полицию Выборгского района, что из окна дома на проспекте Просвещения, 24 на голову девочки сбросили стеклянную бутылку.
"Сотрудниками полиции, прибывшими на место, установлено, что неизвестный сбросил на 17-летнюю девочку стеклянную бутылку, предположительно, с пятого этажа. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.
Полиция устанавливает личность мужчины и обстоятельства инцидента, добавили в ГУМВД.