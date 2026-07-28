Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина выбросил из окна бутылку на голову девушки - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 28.07.2026
В Петербурге мужчина выбросил из окна бутылку на голову девушки

В Петербурге ищут мужчину, выбросившего из окна бутылку на голову девушки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге мужчина выбросил из окна дома бутылку на голову 17-летней девушки.
  • Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, полиция устанавливает личность мужчины и обстоятельства инцидента.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, выбросившего из окна на пятом этаже стеклянную бутылку на голову 17-летней девушки, которая в результате попала в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, в понедельник утром очевидец сообщил в полицию Выборгского района, что из окна дома на проспекте Просвещения, 24 на голову девочки сбросили стеклянную бутылку.
"Сотрудниками полиции, прибывшими на место, установлено, что неизвестный сбросил на 17-летнюю девочку стеклянную бутылку, предположительно, с пятого этажа. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.
Полиция устанавливает личность мужчины и обстоятельства инцидента, добавили в ГУМВД.
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера бутылкой по голове
1 июля, 13:47
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВыборгский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала