"Ювентус" отдал футболиста сборной Бельгии Опенда в аренду "Лиону"

Опенда 26 лет, он перешел в "Ювентус" из немецкого "Лейпцига" в сентябре 2025 года на правах аренды с обязательством выкупа. Бельгиец провел за итальянский клуб 34 официальных матча и забил два мяча. На счету Опенда 33 матча и три гола за сборную Бельгии, в составе которой он выступил на чемпионате мира 2022 года и чемпионате Европы 2024 года.