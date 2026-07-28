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"Ювентус" отдал футболиста сборной Бельгии Опенда в аренду "Лиону" - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
20:49 28.07.2026 (обновлено: 20:50 28.07.2026)
"Ювентус" отдал футболиста сборной Бельгии Опенда в аренду "Лиону"

"Ювентус" отдал форварда сборной Бельгии по футболу Опенда в аренду "Лиону"

© Соцсети "Ювентуса" Лоис Опенда
Лоис Опенда - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Соцсети "Ювентуса"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бельгийский нападающий Лоис Опенда перешел из итальянского «Ювентуса» во французский «Лион» на правах аренды.
  • Аренда футболиста обойдется «Лиону» в 3,5 млн евро и не предусматривает возможности выкупа игрока.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бельгийский нападающий Лоис Опенда перешел из итальянского "Ювентуса" во французский "Лион" на правах аренды, сообщается на сайте футбольного клуба Серии А.
Опенда проведет в "Лионе" сезон-2026/27. Аренда футболиста обойдется французам в 3,5 млн евро.
Как ранее сообщил журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х, арендное соглашение не предусматривает возможности выкупа игрока.
Опенда 26 лет, он перешел в "Ювентус" из немецкого "Лейпцига" в сентябре 2025 года на правах аренды с обязательством выкупа. Бельгиец провел за итальянский клуб 34 официальных матча и забил два мяча. На счету Опенда 33 матча и три гола за сборную Бельгии, в составе которой он выступил на чемпионате мира 2022 года и чемпионате Европы 2024 года.
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