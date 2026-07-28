"Ювентус" отдал футболиста сборной Бельгии Опенда в аренду "Лиону"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бельгийский нападающий Лоис Опенда перешел из итальянского «Ювентуса» во французский «Лион» на правах аренды.
- Аренда футболиста обойдется «Лиону» в 3,5 млн евро и не предусматривает возможности выкупа игрока.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бельгийский нападающий Лоис Опенда перешел из итальянского "Ювентуса" во французский "Лион" на правах аренды, сообщается на сайте футбольного клуба Серии А.
Опенда проведет в "Лионе" сезон-2026/27. Аренда футболиста обойдется французам в 3,5 млн евро.
Как ранее сообщил журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х, арендное соглашение не предусматривает возможности выкупа игрока.
Опенда 26 лет, он перешел в "Ювентус" из немецкого "Лейпцига" в сентябре 2025 года на правах аренды с обязательством выкупа. Бельгиец провел за итальянский клуб 34 официальных матча и забил два мяча. На счету Опенда 33 матча и три гола за сборную Бельгии, в составе которой он выступил на чемпионате мира 2022 года и чемпионате Европы 2024 года.
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