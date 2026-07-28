Ученые поняли, как повысить прочность сплава будущего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ученые НИТУ МИСИС в составе научного коллектива предложили способ повысить прочность сплава, который может быть применен в атомной энергетике, авиации и космосе.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Способ повысить прочность сплава, который может найти применение в атомной энергетике, авиации и космосе, предложили ученые НИТУ МИСИС в составе научного коллектива. Исследователи нашли причину, по которой реальные свойства материала отличаются от ожидаемых, и поняли, как это преодолеть. Результаты представлены в Journal of Materials Science.
Классический сплав металлов содержит десятки процентов одного или двух основных компонентов, которые определяют прочность и пластичность материала. Например, сплав меди (примерно 80 процентов) и олова (примерно 20 процентов) — оловянная бронза — значительно тверже своих составляющих. Стойкость сплава к коррозии, перепадам температур и другие дополнительные эксплуатационные свойства достигаются легированием — добавлением небольших количеств других элементов, например хрома или никеля, рассказали в НИТУ МИСИС.
"Есть другой класс сплавов металлов, которые состоят не менее чем из пяти химических элементов, взятых в приблизительно равных количествах. Такие сплавы называют высокоэнтропийными. Их состав и строение кристаллической решетки обеспечивают высокую прочность, термическую стабильность, коррозионную и радиационную стойкость (то есть ионизирующему радиоактивному излучению). Поэтому они перспективны для атомной промышленности, химического машиностроения, создания микроэлектромеханических систем и алмазного инструмента", — рассказал один из авторов работы, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор Научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза МИСИС-ИСМАН Евгений Левашов.
В реальности свойства некоторых сплавов иногда оказываются хуже, чем предсказывает теория. Пример разрыва между теоретическими ожиданиями и полученным практическим результатом — сплав кобальта, хрома, меди, железа и никеля (CoCrCuFeNi). Этот сплав привлекает исследователей и инженеров экономической доступностью компонентов, технологичностью и хорошей совместимостью элементов. Но на практике его механические свойства оказались хуже ожидаемых, что стало причиной дискуссии в научном сообществе, добавили в НИТУ МИСИС.
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Ученые НИТУ МИСИС совместно с коллегами из ИНМЭ РАН и Каталонского института нанонауки и нанотехнологий (Испания) нашли "ахиллесову пяту" сплава CoCrCuFeNi. Они выяснили, что механические свойства сплава критически зависят от количества меди.
"Наблюдения дали однозначный ответ: с самого начала деформации вся активность сосредоточена исключительно внутри медных зерен. Именно там возникает локализация напряжений, а затем и трещина, которая приводит к разрушению. Особенно важны эти данные для микро- и наноразмерных устройств. В миниатюрных элементах электроники, датчиках и микромеханических системах размеры отдельных составляющих материала могут быть сопоставимы с размерами самого изделия. В таких условиях даже одна сравнительно уязвимая область способна стать причиной разрушения всей конструкции", — объяснил доцент кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ МИСИС Павел Логинов.
По мнению исследователей, полученные в работе данные являются рецептом для создания прочного сплава CoCrCuFeNi: чтобы подавить негативное влияние "медной фазы", можно снизить ее содержание или использовать специальные технологии обработки изделий из сплава. Кроме того, можно повысить концентрацию никеля, который способствует растворению меди.
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"Результаты нашего исследования не только раскрывают механизм разрушения одного из наиболее распространенных высокоэнтропийных сплавов, но и создают основу для разработки новых материалов с улучшенным сочетанием прочности и пластичности. Такие материалы могут найти применение в алмазосодержащих композитах и инструментах, защитных покрытиях, энергетике и других высокотехнологичных отраслях", — добавил Павел Логинов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 22-79-10144-П).