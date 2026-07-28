Федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян

"Мы верим, что спорт должен оставаться политически нейтральным и что все спортсмены заслуживают равных возможностей для демонстрации своих талантов. Мы согласны с решением МОК о снятии санкций с Олимпийского комитета России, и также отменим санкции в отношении российских спортсменов на международных соревнованиях IF3, включая полное возвращение к командным соревнованиям, а также возможность выступать под своим флагом и с гимном России", - заявил президент IF3 Гретхен Киттельбергер.