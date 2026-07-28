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Федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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11:14 28.07.2026
Федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян

ФФМР: IF3 сняла все ограничения с россиян

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация функционального многоборья (IF3) приняла решение о снятии всех ограничений с российских спортсменов.
  • IF3 ожидает, что сборная России выступит на чемпионате мира среди спортсменов категории «мастерс», а также на чемпионате мира среди взрослых в текущем сезоне.
  • Ближайший международный чемпионат мира среди спортсменов категории «мастерс» пройдет 22–25 октября на Арубе, а чемпионат мира среди взрослых запланирован на 11–13 декабря.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Международная федерация функционального многоборья (IF3) приняла решение о снятии всех ограничений с российских спортсменов, сообщается на сайте Федерации функционального многоборья России (ФФМР).
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В IF3 ожидают, что сборная России выступит на чемпионате мира среди спортсменов категории "мастерс", а также на чемпионате мира среди взрослых в текущем сезоне.
"Мы верим, что спорт должен оставаться политически нейтральным и что все спортсмены заслуживают равных возможностей для демонстрации своих талантов. Мы согласны с решением МОК о снятии санкций с Олимпийского комитета России, и также отменим санкции в отношении российских спортсменов на международных соревнованиях IF3, включая полное возвращение к командным соревнованиям, а также возможность выступать под своим флагом и с гимном России", - заявил президент IF3 Гретхен Киттельбергер.
Ближайший международный чемпионат мира среди спортсменов категории "мастерс" пройдет 22-25 октября на Арубе. Чемпионат мира среди взрослых запланирован на 11-13 декабря.
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