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Мирошник назвал беспрецедентными атаки ВСУ на склады Wildberries - РИА Новости, 28.07.2026
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Мирошник назвал беспрецедентными атаки ВСУ на склады Wildberries

Мирошник назвал беспрецедентными серии налетов дронов ВСУ на склады Wildberries

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаки ВСУ на склады Wildberries беспрецедентными.
  • За прошедшие семь дней под ударами оказались склады Wildberries в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
  • В результате атак пострадали 18 сотрудников, один из них погиб.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал беспрецедентными атаки ВСУ на склады Wildberries.
"Логистическая сеть крупнейшего российского маркетплейса Wildberries подверглась беспрецедентной серии налетов беспилотников. Удары затронули как центральные распределительные хабы, так и ключевые региональные центры на юге и северо-западе страны", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
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Он добавил, что в результате непрекращающихся воздушных атак за прошедшие семь дней под ударами оказались склады в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
"Пострадали 18 сотрудников, один из них погиб", - отметил посол.
Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада маркетплейса в Электростали.
В среду оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА.
Также были нанесены удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Симферополе и Екатеринбурге.
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