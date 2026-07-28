Журова призвала отстать от Медведевой с вопросами о проигрыше Загитовой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Журова считает, что не стоит постоянно возвращаться к теме серебряной медали Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года.
- Евгения Медведева заявила, что спустя восемь лет ей уже безразличен исход Олимпиады в Пхенчхане.
- Журова отметила, что противостояние поклонников Медведевой и Загитовой продолжается до сих пор.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не стоит постоянно возвращаться к теме серебряной медали фигуристки Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года, поскольку спортсменке неприятно вновь и вновь вспоминать тот результат.
"Она сама все прекрасно понимает. Просто не нужно ей постоянно об этом напоминать. Наверное, человеку неприятно, когда ему снова и снова напоминают о втором месте, особенно когда он понимает, что мог стать первым. Зачем лишний раз это делать? Я не думаю, что она считает, что Алина Загитова выиграла нечестно. Просто так сложилась спортивная судьба. Такое бывает", - отметила Журова.
Она также отметила, что противостояние поклонников Медведевой и Загитовой продолжается до сих пор. "Стоит сказать что-то хорошее про Алину - сразу появляются поклонники Медведевой и начинают писать неприятные вещи. Скажешь что-то хорошее про Женю - тут же реагируют поклонники Загитовой. А ведь обе они потрясающие фигуристки, и невозможно любить одну больше, а другую меньше. В фигурном катании есть фанатские сообщества, которые никогда не переубедишь. У каждого свой кумир, которого они будут защищать до конца", - заявила Журова.