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Журова призвала отстать от Медведевой с вопросами о проигрыше Загитовой - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Фигурное катание
 
17:38 28.07.2026 (обновлено: 18:02 28.07.2026)
Журова призвала отстать от Медведевой с вопросами о проигрыше Загитовой

Журова призвала перестать напоминать Медведевой о серебре Олимпиады-2018

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕвгения Медведева и Алина Загитова
Евгения Медведева и Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Евгения Медведева и Алина Загитова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова считает, что не стоит постоянно возвращаться к теме серебряной медали Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года.
  • Евгения Медведева заявила, что спустя восемь лет ей уже безразличен исход Олимпиады в Пхенчхане.
  • Журова отметила, что противостояние поклонников Медведевой и Загитовой продолжается до сих пор.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не стоит постоянно возвращаться к теме серебряной медали фигуристки Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года, поскольку спортсменке неприятно вновь и вновь вспоминать тот результат.
Ранее Медведева заявила, что спустя восемь лет ей уже безразличен исход Олимпиады в Пхенчхане, а эту историю продолжают обсуждать в основном окружающие.
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"Она сама все прекрасно понимает. Просто не нужно ей постоянно об этом напоминать. Наверное, человеку неприятно, когда ему снова и снова напоминают о втором месте, особенно когда он понимает, что мог стать первым. Зачем лишний раз это делать? Я не думаю, что она считает, что Алина Загитова выиграла нечестно. Просто так сложилась спортивная судьба. Такое бывает", - отметила Журова.
Она также отметила, что противостояние поклонников Медведевой и Загитовой продолжается до сих пор. "Стоит сказать что-то хорошее про Алину - сразу появляются поклонники Медведевой и начинают писать неприятные вещи. Скажешь что-то хорошее про Женю - тут же реагируют поклонники Загитовой. А ведь обе они потрясающие фигуристки, и невозможно любить одну больше, а другую меньше. В фигурном катании есть фанатские сообщества, которые никогда не переубедишь. У каждого свой кумир, которого они будут защищать до конца", - заявила Журова.
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Фигурное катаниеСпортПхенчханЕвгения МедведеваСветлана ЖуроваАлина ЗагитоваГосдума РФ
 
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