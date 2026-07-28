Журова призвала отстать от Медведевой с вопросами о проигрыше Загитовой

Краткий пересказ от РИА ИИ Светлана Журова считает, что не стоит постоянно возвращаться к теме серебряной медали Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года.

Евгения Медведева заявила, что спустя восемь лет ей уже безразличен исход Олимпиады в Пхенчхане.

Журова отметила, что противостояние поклонников Медведевой и Загитовой продолжается до сих пор.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не стоит постоянно возвращаться к теме серебряной медали фигуристки Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года, поскольку спортсменке неприятно вновь и вновь вспоминать тот результат.

Ранее Медведева заявила, что спустя восемь лет ей уже безразличен исход Олимпиады в Пхенчхане , а эту историю продолжают обсуждать в основном окружающие.

"Она сама все прекрасно понимает. Просто не нужно ей постоянно об этом напоминать. Наверное, человеку неприятно, когда ему снова и снова напоминают о втором месте, особенно когда он понимает, что мог стать первым. Зачем лишний раз это делать? Я не думаю, что она считает, что Алина Загитова выиграла нечестно. Просто так сложилась спортивная судьба. Такое бывает", - отметила Журова.