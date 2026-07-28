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Во Владимире ликвидировали открытое горение на строительном складе - РИА Новости, 28.07.2026
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19:16 28.07.2026
Во Владимире ликвидировали открытое горение на строительном складе

МЧС: на строительном складе во Владимире ликвидировано открытое горение

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на складе со строительными материалами во Владимире локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
  • Открытое горение на складе ликвидировано.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе со строительными материалами во Владимире, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали о локализации пожара на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
"Во Владимире объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВладимирРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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