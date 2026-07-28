Во Владимире ликвидировали открытое горение на строительном складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на складе со строительными материалами во Владимире локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
- Открытое горение на складе ликвидировано.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складе со строительными материалами во Владимире, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали о локализации пожара на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
"Во Владимире объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.