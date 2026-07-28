Матвиенко рассказала о работе по переносу погашения бюджетных кредитов

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"Хочу поблагодарить Вас за то решение, которое Вы приняли, это была очень хорошая поддержка и своевременная для регионов - перенести выплату погашения бюджетных кредитов на 2030 год. Ситуация под контролем Минфина, непростая, но никакой паники, ничего нет, идет рабочий нормальный режим", - сказала Матвиенко.