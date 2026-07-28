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Матвиенко рассказала о работе по переносу погашения бюджетных кредитов - РИА Новости, 28.07.2026
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16:10 28.07.2026
Матвиенко рассказала о работе по переносу погашения бюджетных кредитов

Матвиенко назвала непростой работу по переносу бюджетных кредитов регионами РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвиенко заявила, что работа по переносу выплаты погашения бюджетных кредитов регионами РФ на 2030 год идет под контролем Минфина.
  • Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.
  • Президент поручил правительству подготовить проекты нормативных документов по переносу сроков погашения задолженности за пределы 2030 года.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Работа по переносу выплаты погашения бюджетных кредитов регионами РФ на 2030 год идет под контролем Минфина, процесс непростой, но идет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок и попросил депутатов и сенаторов оперативно заняться данным вопросом. Кроме того, Путин поручал правительству подготовить проекты нормативных документов по переносу сроков погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года.
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"Хочу поблагодарить Вас за то решение, которое Вы приняли, это была очень хорошая поддержка и своевременная для регионов - перенести выплату погашения бюджетных кредитов на 2030 год. Ситуация под контролем Минфина, непростая, но никакой паники, ничего нет, идет рабочий нормальный режим", - сказала Матвиенко.
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