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Матвиенко рассказала, сколько сенаторов меняется в Совфеде ежегодно - РИА Новости, 28.07.2026
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15:55 28.07.2026
Матвиенко рассказала, сколько сенаторов меняется в Совфеде ежегодно

Матвиенко: до 30 процентов сенаторов меняется каждый год после выборов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждый год после Единого дня голосования в Совете Федерации меняется от 20% до 30% сенаторов.
  • Валентина Матвиенко назвала процесс замены сенаторов хорошим, отметив при этом, что приходят новые люди со свежим взглядом.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Каждый год после Единого дня голосования в Совфеде меняется от 20% до 30% сенаторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Что касается выборов - так устроена наша политическая система - что каждый Единый день голосования от 20% до 30% идет замена сенаторов", - сказала Матвиенко на встрече с Путиным.
Председатель СФ также назвала очень хорошим этот процесс.
"То есть, вливается свежая кровь, приходят новые люди со свежим взглядом с мест. Мы очень тщательно и внимательно следим, чтобы представители регионов были достойные и так далее", - констатировала политик.
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