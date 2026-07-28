Матвиенко рассказала, сколько сенаторов меняется в Совфеде ежегодно

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Каждый год после Единого дня голосования в Совфеде меняется от 20% до 30% сенаторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"То есть, вливается свежая кровь, приходят новые люди со свежим взглядом с мест. Мы очень тщательно и внимательно следим, чтобы представители регионов были достойные и так далее", - констатировала политик.