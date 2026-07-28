Чемпиона России по легкой атлетике сбила машина

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Чемпион России 2018 и 2024 годов в беге на марафонскую дистанцию Алексей Реунков рассказал, что его сбила машина во время велосипедной прогулки, он получил повреждения позвонков.

Реункову 42 года. Он участник Олимпиады 2012 года в марафоне, где занял 14-е место. Также на его счету бронзовая медаль чемпионата Европы 2014 года в марафоне.