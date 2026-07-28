Чемпиона России по легкой атлетике сбила машина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексея Реункова, чемпиона России в беге на марафонскую дистанцию, сбила машина во время велосипедной прогулки.
- Реунков получил повреждение позвонков и ближайший месяц проведет без тренировок, вероятно, сезон для него закончен.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Чемпион России 2018 и 2024 годов в беге на марафонскую дистанцию Алексей Реунков рассказал, что его сбила машина во время велосипедной прогулки, он получил повреждения позвонков.
"Пришлось провести 4 часа в "Коммунарке", в отделении травматологии. Сегодня не мой день, меня сегодня сбила машина, когда я ехал на велосипеде по тротуару. Хорошо, что руки и ноги целы. Есть повреждение позвонков. Ближайший месяц я проведу без тренировок. Скорее всего, сезон для меня закончен", - написал Реунков в сториз в Instagram*.
Реункову 42 года. Он участник Олимпиады 2012 года в марафоне, где занял 14-е место. Также на его счету бронзовая медаль чемпионата Европы 2014 года в марафоне.
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