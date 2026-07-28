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Масалитин: Бориско добавит здоровую конкуренцию в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
15:06 28.07.2026
Масалитин: Бориско добавит здоровую конкуренцию в ЦСКА

Масалитин прокомментировал возможный переход Бориско в ЦСКА

© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"Валерий Масалитин
Валерий Масалитин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"
Валерий Масалитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Акинфеев получил повреждение и пропустил концовку сезона-2025/26, его место в воротах ЦСКА занял Владислав Тороп.
  • Вратарь Максим Бориско из "Балтики" проходит медосмотр для трансфера в ЦСКА.
  • По мнению Валерия Масалитина, переход Бориско усилит конкуренцию за место в воротах ЦСКА и не означает, что Торопа списывают со счетов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что возможный переход вратаря Максима Бориско из калининградской "Балтики" усилит конкуренцию за место в воротах московской команды.
В апреле основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата России против тольяттинского "Акрона" (2:1). Из-за возникшего после травмы воспаления восстановление 40-летнего вратаря затянулось, он пропустил концовку сезона-2025/26. Его место в воротах занял Владислав Тороп. Ранее генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов сообщил РИА Новости, что Бориско проходит медосмотр для трансфера в ЦСКА.
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"Первая причина, наверное, все-таки связана с проблемами со здоровьем у Акинфеева. Если Игорь не сможет восстановиться в нужном объеме и не сможет играть, то опытный вратарь ЦСКА необходим. В команде будет здоровая конкуренция: кто победит, тот и будет играть", - сказал Масалитин.
"Не думаю, что Торопа списывают со счетов. Он молодой, перспективный вратарь. Если на него сделать ставку, то он долгие годы будет приносить пользу ЦСКА", - добавил Масалитин.
Торопу 22 года, он является воспитанником ЦСКА. В прошлом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах и пять разы сыграл на ноль. В июне 2025 года он продлил контракт с ЦСКА до 2030 года.
Бориско 26 лет, он выступает за "Балтику" с 2019 года. В сезоне-2025/26 вратарь сыграл 23 матча, в 14 из которых не пропустил.
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ФутболСпортСССРРоссияВалерий МасалитинАкронМаксим БорискоВладислав ТоропИгорь АкинфеевБалтикаАкрон (Тольятти)ПФК ЦСКА
 
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