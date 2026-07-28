Лютова в 16 лет обыграла Александрову на теннисном турнире в Мемфисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Кристина Лютова обыграла Екатерину Александрову в первом круге турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
- Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 5:4 в пользу Лютовой, Александрова не смогла продолжить игру из-за травмы.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Кристина Лютова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в первом круге турнира категории WTA 250 в американском Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась при счете 7:6 (7:2), 4:6, 5:4 в пользу Лютовой. 19-я ракетка мира Александрова, посеянная на турнире под первым номером, не смогла продолжить игру из-за травмы. Россиянки провели на корте 3 часа 11 минут.
The Memphis Classic
28 июля 2026 • начало в 18:05
Завершен
1 : 16:76:44:5
Лютова занимает 229-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она провела свой дебютный матч в основной сетке турнира WTA-тура. 16-летняя россиянка является победительницей трех турниров под эгидой Международной федерации тенниса (World Tennis).
Во втором круге соперницей Лютовой станет австралийка Майя Джойнт.