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Прокуратура попросила ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек - РИА Новости, 28.07.2026
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01:30 28.07.2026 (обновлено: 02:15 28.07.2026)
Прокуратура попросила ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек

Чекалиной могут ужесточить меру пресечения из-за покупки билетов в Петербург

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек)
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной), проходящей лечение от рака желудка четвертой стадии, прокуратура просит изменить меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест.
  • Чекалину обвиняли в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам, судебное производство приостановили из-за болезни, но затем возобновили.
  • Прокуратура указала, что Чекалина допустила нарушение установленных обязанностей, приобретя билеты на железнодорожный транспорт из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура просит изменить блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной), проходящей лечение от рака, запрет определенных действий на домашний арест, из-за покупки билетов в Санкт-Петербург, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. Ее обвиняли о выводе более 250 миллионов руб в ОАЭ по подложным документам, однако приостановили судебное производство из-за болезни. В минувшую пятницу были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении судебного заседания на 30 июля.
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Прокуратура в своем ходатайстве указала, что НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина представил данные, что Чекалина "по состоянию здоровья может участвовать в судебных заседаниях с учетом соблюдений рекомендации врачей". Как указывается в документе, данное обстоятельство свидетельствует о том, что текущая мера пресечения не обеспечивает в полной мере достижение целей уголовного судопроизводства: не гарантирует явку обвиняемой в суд, "не исключает возможности воспрепятствовать производству по делу, скрыться от суда".
С учетом изложенного прокуратура попросила "изменить в отношении Чекалиной В.В. меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест".
Как выявило ведомство, "Чекалина допустила нарушение установленных обязанностей".
"Согласно сведениям из информационной системы МВД России, установлено, что на анкетные данные подсудимой Чекалиной В.В. приобретены билеты на железнодорожный транспорт 07.05.2026 из г. Москва в г. Санкт-Петербург и 10.05.2026 из г. Санкт-Петербург в г. Москву", - указывается в тексте документа.
Чекалина по состоянию здоровья может участвовать в судебных заседаниях с учетом соблюдений рекомендаций врачей, указывалось в выписке.
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