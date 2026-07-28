Кукурелья сделал татуировку с лицом главного тренера сборной Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ Футболист сборной Испании Марк Кукурелья сделал татуировку с лицом главного тренера Луиса де ла Фуэнте.

Сборная Испании победила команду Аргентины и выиграла чемпионат мира.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Футболист сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте, выполнив данное до начала чемпионата мира обещание.

Сборная Испании 19 июля в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. До начала турнира Кукурелья пообещал сделать татуировку с лицом де ла Фуэнте в случае победы на мировом первенстве. Нападающий Ламин Ямаль заявлял, что в случае триумфа сборной отрастит бороду и усы и будет носить их три недели.

© Соцсети Марка Кукурельи Татуировка с лицом де ла Фуэнте на руке Марка Кукурельи © Соцсети Марка Кукурельи Татуировка с лицом де ла Фуэнте на руке Марка Кукурельи

"Обещание сдержано", - написал Кукурелья в Instagram*, опубликовав фотографии и видео процесса создания татуировки.

Во время чемпионата Европы 2024 года Кукурелья заявил, что покрасит волосы в красный цвет, если команда завоюет титул. После победы на турнире он сдержал обещание.

Кукурелье 28 лет. Защитник, перешедший по ходу чемпионата мира из "Челси" в мадридский "Реал", является воспитанником "Барселоны". Он также выступал за "Эйбар", "Хетафе" и "Брайтон". На счету Кукурельи 32 матча и один гол в составе сборной Испании.