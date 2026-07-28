Рейтинг@Mail.ru
Кукурелья сделал татуировку с лицом главного тренера сборной Испании - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:38 28.07.2026 (обновлено: 18:59 28.07.2026)
Кукурелья сделал татуировку с лицом главного тренера сборной Испании

Кукурелья сдержал обещание и набил татуировку с лицом де ла Фуэнте

© пресс-служба клуба "Челси"Марк Кукурелья
Марк Кукурелья - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© пресс-служба клуба "Челси"
Марк Кукурелья. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист сборной Испании Марк Кукурелья сделал татуировку с лицом главного тренера Луиса де ла Фуэнте.
  • Сборная Испании победила команду Аргентины и выиграла чемпионат мира.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Футболист сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте, выполнив данное до начала чемпионата мира обещание.
Сборная Испании 19 июля в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. До начала турнира Кукурелья пообещал сделать татуировку с лицом де ла Фуэнте в случае победы на мировом первенстве. Нападающий Ламин Ямаль заявлял, что в случае триумфа сборной отрастит бороду и усы и будет носить их три недели.
© Соцсети Марка КукурельиТатуировка с лицом де ла Фуэнте на руке Марка Кукурельи
Татуировка с лицом де ла Фуэнте на руке Марка Кукурельи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Соцсети Марка Кукурельи
Татуировка с лицом де ла Фуэнте на руке Марка Кукурельи
"Обещание сдержано", - написал Кукурелья в Instagram*, опубликовав фотографии и видео процесса создания татуировки.
Во время чемпионата Европы 2024 года Кукурелья заявил, что покрасит волосы в красный цвет, если команда завоюет титул. После победы на турнире он сдержал обещание.
Кукурелье 28 лет. Защитник, перешедший по ходу чемпионата мира из "Челси" в мадридский "Реал", является воспитанником "Барселоны". Он также выступал за "Эйбар", "Хетафе" и "Брайтон". На счету Кукурельи 32 матча и один гол в составе сборной Испании.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Родри на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Лучший игрок ЧМ-2026 Родри договорился с "Реалом" об условиях контракта
25 июля, 13:23
 
ФутболСпортИспанияАргентинаСШАЛуис де ла ФуэнтеЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Киз
    366
    644
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    К. Лютова
    664
    745
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Динамо Загреб
    Тун
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хартс
    Штурм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шемрок Роверс
    Арарат
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    А. Калинская
    41
    66
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала