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Оппонент Цзю заявил, что потратил деньги на ремонт детского центра - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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13:21 28.07.2026
Оппонент Цзю заявил, что потратил деньги на ремонт детского центра

Оппонент Цзю Козьков заявил, что потратил деньги на ремонт детского центра

© No Limit BoxingКостя Цзю
Костя Цзю - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© No Limit Boxing
Костя Цзю. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против учредителя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова завели дело о мошенничестве по заявлению экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю.
  • Правоохранители проведут проверку с участием Цзю и Козьякова в центре "Катюша", так как их показания расходятся.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Учредитель детского развивающего центра "Катюша" Игорь Козьяков, против которого завели дело о мошенничестве по заявлению экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю, утверждает, что потратил деньги на ремонт центра, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Ольга Карлова.
"Козьяков рассказал, что потратил полученные деньги, расширив площадь детского центра и сделав ремонт, а Цзю утверждает, что этого не было и он этого не видел", — пояснила Карлова.
Она добавила, что в связи с расхождением показаний правоохранители проведут проверку показаний с участием Цзю и Козьякова в центре "Катюша" во вторник. В ходе следственного действия будут воспроизведены обстоятельства, изложенные сторонами на состоявшейся ранее очной ставке.
Уголовное дело в отношении учредителя детского центра было возбуждено в ноябре 2025 года по заявлению Цзю. Боксер утверждает, что в 2018–2019 годах одолжил бизнесмену 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако средства не были возвращены. Защита настаивает на гражданско-правовом характере спора, указывает на частичное погашение долга и наличие встречных судебных взысканий в пользу предпринимателя.
Боксер Константин Цзю - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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