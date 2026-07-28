Оппонент Цзю заявил, что потратил деньги на ремонт детского центра

Краткий пересказ от РИА ИИ Против учредителя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова завели дело о мошенничестве по заявлению экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю.

Правоохранители проведут проверку с участием Цзю и Козьякова в центре "Катюша", так как их показания расходятся.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Учредитель детского развивающего центра "Катюша" Игорь Козьяков, против которого завели дело о мошенничестве по заявлению экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю, утверждает, что потратил деньги на ремонт центра, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Ольга Карлова.

"Козьяков рассказал, что потратил полученные деньги, расширив площадь детского центра и сделав ремонт, а Цзю утверждает, что этого не было и он этого не видел", — пояснила Карлова.

Она добавила, что в связи с расхождением показаний правоохранители проведут проверку показаний с участием Цзю и Козьякова в центре "Катюша" во вторник. В ходе следственного действия будут воспроизведены обстоятельства, изложенные сторонами на состоявшейся ранее очной ставке.