Правая рука Дмитрия Донского. Кем был Владимир Храбрый

28 июля (15 июля по старому стилю) 1353 года родился князь Владимир Андреевич Серпуховской, будущий герой Куликовской битвы. Двоюродный брат и верный соратник Дмитрия Донского, он вошел в историю как полководец, чей удар Засадного полка в решающий момент сражения предопределил разгром войска Мамая. За многочисленные боевые подвиги народ прозвал его Храбрым, а за вклад в победу на Куликовом поле — Донским. Кем был этот воин, градостроитель и дипломат — в материале РИА Новости.

Происхождение Владимира Храброго

Князь Владимир Андреевич Серпуховской родился в семье князя Андрея Ивановича и княгини Марии Ивановны. Его отец, Андрей Иванович, приходился правнуком Александру Невскому, внуком основателю Московской династии — Даниилу Александровичу и сыном Ивана I Калиты. Мать Владимира, княгиня Мария Ивановна, была праправнучкой князя Константина Ярославича Галицко-Дмитровского — брата Александра Невского.

6 июня 1353 года, во время пандемии чумы, скончался отец Владимира. Супруга Андрея Ивановича — княгиня Мария Серпуховская — осталась с малолетним сыном Иоанном на руках в ожидании рождения второго ребенка. Владимир так и не успел увидеть отца — он родился 15 июля 1353 года, на сороковой день после его смерти, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира — Крестителя Руси. В 1358 году скончался его старший брат Иоанн, и пятилетний Владимир стал наследником всех отцовских владений.

Детство и воспитание Владимира Серпуховского

Детство Владимира Андреевича прошло в Москве, в кремлевских палатах его отца. После смерти отца и старшего брата Иоанна он остался на попечении матери — княгини Марии Ивановны, которая стала для него главной опорой в ранние годы. Однако ключевую роль в воспитании будущего полководца сыграл митрополит Алексий — один из самых влиятельных церковных и государственных деятелей своего времени. Именно он на долгие годы стал наставником Владимира Андреевича в вопросах веры, управления и внешней политики.

© Стенопись Архангельского собора Московского Кремля Фреска с изображением князя Владимира из Архангельского собора © Стенопись Архангельского собора Московского Кремля Фреска с изображением князя Владимира из Архангельского собора

Владимир Серпуховской – брат Дмитрия Донского

В 1359 году умер великий князь Иван Иванович Красный, а позже, в 1364 году, чума забрала и 10-летнего Ивана Ивановича Малого, брата Дмитрия Ивановича Донского. После их смерти старшими в московском княжеском роде оставались двое малолетних наследников: Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич.

На исходе 1364-го — в начале 1365 года между братьями был заключен договор. Как пишет в своей книге "Настало время обнажить меч. Князь Владимир Храбрый Донской и эпоха Куликовской битвы" Олег Вронский, этот договор "должен был не допустить розни в поредевшей семье Даниловичей, связать братьев нерушимыми обязательствами во всем быть "заодин"".

Договор подтверждал нерушимость владений каждого из братьев. Это означало, что Владимир — такой же внук Ивана Калиты, как и Дмитрий, — не мог претендовать на большее: "каждый из нас да владеет своей отчиною бесспорно". Дмитрий закреплял за собой владения Семена Гордого и Ивана Красного, Владимир — удел своего отца Андрея Серпуховского. Братья договорились о единстве во внешней политике: об опасностях они должны были уведомлять друг друга и всегда иметь общих друзей и общих врагов. Владимир обязался участвовать в воинских походах старшего брата, "имея под своими знаменами бояр и слуг своих", за что великий князь должен был обеспечивать меньшого брата жалованием на время службы.

Важным шагом, направленным на укрепление союза, стал новый договор между братьями — "Грамота докончальная князя великого Дмитрия Ивановича с князем Владимиром Андреевичем при Алексее, митрополите всея Руси". Согласно исследованиям историка Владимира Кучкина, договор был заключен в июне 1372 года, когда Москве грозило третье по счету масштабное вторжение объединенных сил Литвы, Твери, Смоленска и Брянска.

Если в первом договоре Дмитрий признавался "старейшим братом", которому Владимир должен был повиноваться "в отца место", то в новом договоре Дмитрий стал именоваться "отцом" младшего брата, а "старейшим братом" для Владимира назывался сын Дмитрия Василий. Это означало, что уже в 1372 году образ мыслей Дмитрия Ивановича, во многом сформированный митрополитом Алексием, был образом мысли государя, наследниками которого должны были стать его дети, а не братья.

Семья и дети Владимира Серпуховского

В 1371 году, после неудачной осады Москвы, великий князь литовский Ольгерд заключил перемирие с Дмитрием Ивановичем. Залогом "вечного мира" должен был стать брак Владимира Андреевича и дочери Ольгерда Елены. Как пишет Вронский, предлагая руку своей дочери Владимиру, Ольгерд "мог надеяться разрушить союз братьев, добиться изоляции великого князя Дмитрия".

Как отметила в своей книге "За правым плечом. Женщины московского великокняжеского дома эпохи Куликовской битвы" Ольга Попова, выгода этого брачного союза была обоюдной и для Москвы, и для Литвы. Однако заключенный по чисто политическим мотивам, он стал "одним из самых счастливых и крепких княжеских браков русского средневековья".

В июне 1371 года состоялось обручение, а зимой 1372 года — венчание. Этот брак был для обоих единственным. За 38 лет супружества у Владимира и Елены родилось 11 детей — семь сыновей и четыре дочери.

Шуринами Владимира стали Андрей, Дмитрий и Ягайло Ольгердовичи, а родным дядей Елены был соперник Дмитрия в борьбе за великокняжеский ярлык — Михаил Тверской. Однако, как подчеркивает Вронский, "посеять рознь между Дмитрием и Владимиром тестю Ольгерду не удалось".

После смерти мужа Елена Ольгердовна стала "матерой вдовой" — так на Руси называли женщин, становившихся главами рода при малолетних детях. Владимир оставил ей обширные владения и право суда. Елена управляла землями и имела долю доходов с трети Москвы. Мать семи сыновей, она выступала третейским судьей в их спорах. Как предполагает Попова, именно она могла стать прототипом сказочной Елены Премудрой.

Основание Серпухова

В 1374 году 21-летний князь Владимир Андреевич приступил к обустройству своей вотчины — города Серпухова. Местом для новой крепости был выбран высокий холм у впадения речки Серпейки в Нару, где прежде находилось село Серпоховское. Скромный по размерам — всего три гектара, с длиной стен 933 метра — Серпухов уступал Москве, Коломне и Твери. Однако, как отмечает Вронский, "Владимир искусными ходами мудрого правителя делает новый город привлекательным для торговцев, ремесленников, земледельцев". Его распоряжением всем людям, живущим в нем и переезжающим в Серпухов на постоянное место жительства, повелевалось "подать великую волю и ослабу и многу льготу" — уникальный для XIV века случай.

© Public domain Вид на Серпуховский кремль Вид на Серпуховский кремль © Public domain 1 из 3 © Shutterstock/FOTODOM / Yulia_B Территория Серпуховского кремля Территория Серпуховского кремля © Shutterstock/FOTODOM / Yulia_B 2 из 3 © РИА Новости / Наталья Тюрина Территория Серпуховского кремля Территория Серпуховского кремля © РИА Новости / Наталья Тюрина 3 из 3 Вид на Серпуховский кремль © Public domain 1 из 3 Территория Серпуховского кремля © Shutterstock/FOTODOM / Yulia_B 2 из 3 Территория Серпуховского кремля © РИА Новости / Наталья Тюрина 3 из 3

В том же 1374 году по благословению преподобного Сергия Радонежского на крутом холме над Нарой, неподалеку от ее впадения в Оку, был основан Высоцкий мужской монастырь. Точная дата закладки обители — 15 июля 1374 года, в день именин князя Владимира Андреевича, день памяти Крестителя Руси князя Владимира Святославича.

Связь Владимира Серпуховского с Сергием Радонежским

Особое место в жизни Владимира Андреевича занимал преподобный Сергий Радонежский. Троицкий монастырь находился на землях, входивших во владения серпуховского князя, и Владимир был одним из первых князей, посетивших старца в его обители. Исследователи считают описанием их первой встречи фрагмент из "Жития Сергия Радонежского": "...вдруг князь некий подошел к монастырю в великой гордости и славе, и полк великий окружал его, бояре, и слуги, и отроки его... И еще издалека князь поклонился Сергию до земли. И Сергий благословил его; и поцеловались они, и сели вдвоем только, а все стояли...".

Владимир выступал в роли щедрого жертвователя для братии Троицкого монастыря. Как отмечает Вронский, "посещения Владимиром Сергиевой обители были частыми, а молитвенное общение князя с его духовником Сергием — непрерывным".

Кроме того, именно Владимир, вероятнее всего, выступил инициатором поездки Дмитрия Донского в Троицкую обитель перед Куликовской битвой. Как пишет Вронский, "опалу великого князя, в которой оказался Сергий после смерти владыки Алексия, никак не изменила отношений преподобного с князем Владимиром. Вероятно, именно серпуховскому князю принадлежала инициатива совместной с великим князем Дмитрием Ивановичем поездки в монастырь Святой Живоначальной Троицы и встречи с игуменом Сергием".

Роль Владимира Серпуховского в Куликовской битве

Куликовская битва, как отмечают историки, стала "звездным часом" Владимира Андреевича. В Коломне великий князь назначил его главой второго по силе полка — "полка правой руки". Однако уже на поле битвы Дмитрий Иванович формирует сводный отряд — Засадный полк, и назначает его командирами князя Владимира Андреевича и воеводу Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. Засадный полк скрытно занимает позицию в Зеленой Дубраве на левом фланге русских позиций.

© Предоставлено ГМЗ "Куликово поле" Картина "Удар засадного полка" из фонда государственного музея-заповедника "Куликово поле" © Предоставлено ГМЗ "Куликово поле" Картина "Удар засадного полка" из фонда государственного музея-заповедника "Куликово поле"

Долгое время полк оставался в засаде, наблюдая, как ордынцы начинают одолевать русских. В самый критический момент, когда наступил восьмой час дня, Боброк произнес: "Княже Владимир, наше время настало и час удобный пришел!". Внезапный удар свежей конницы вызвал панику в рядах противника. Как повествует "Сказание о Мамаевом побоище", русские витязи "выскочили из дубравы зеленой, словно соколы испытанные сорвались с золотых колодок, бросились на бескрайние стада откормленные... точно лютые волки на овечьи стада напали и стали поганых татар сечь немилосердно". Войско Мамая было опрокинуто и обратилось в бегство. Этот удар решил исход сражения.

Как пишет Олег Вронский, "Мамаево побоище навсегда закрепило первенство Москвы в деле объединения русских земель. Геройство и верность, проявленное Владимиром Серпуховским, снова высоко подняли авторитет 28-летнего князя. Он получил в народе прозвания Храбрый и Донской".

Конфликт Владимира Храброго с Дмитрием Донским

В 1389 году союз братьев, на протяжении 30 лет бывший одним из главных позитивных отличий Москвы от ее соперников, неожиданно оказался на грани разрыва. Без видимых причин великий князь Дмитрий Иванович в середине февраля 1389 года отобрал у серпуховского князя города Дмитров и Галич. Как пишет Вронский, летописи, в которых говорится: "тоя же зимы и того же мясоеда, перед великим заговлением, бысть розмирие князю великому Дмитрию Ивановичу с князем Володимером Андреевичем. Пойманы быша бояре старейшие княжи Володимеровы и розведены быша вси разно...", не дают ответа на вопрос о причинах конфликта.

Современные исследователи считают побудительным мотивом разрыва братьев тяжелую болезнь Дмитрия. Великий князь, предчувствовавший приближение смерти, должен был обеспечить переход великокняжеской власти к своему старшему сыну Василию. Авторитетный и владетельный серпуховской князь показался Дмитрию опасным соперником для его сыновей.

К 25 марта было подписано междукняжеское "докончание", положившее конец "розмирию". Однако, как отмечал историк Сергей Соловьев, "прежние родственные отношения заменяются служебными". Докончание 25 марта 1389 года существенно понижало статус Владимира Андреевича. Сам Владимир Андреевич и его потомство лишались каких-либо оснований претендовать на великокняжеский престол, а в перечне его владений не было ни Дмитрова, ни Галича.

Последние годы жизни и смерть Владимира Серпуховского

Владимир Храбрый до конца своих дней оставался верным защитником Москвы. В 1408 году, когда ордынский правитель Едигей осадил столицу, а великий князь уехал в Кострому, именно Владимир Андреевич возглавил оборону города. Он применил тактику "выжженной земли": по его приказу был сожжен посад, что лишило врага материалов для осады. Трехнедельная осада провалилась. Однако спасти свою вотчину — Серпухов — Владимир не смог: город был сожжен и разграблен отрядами Едигея.

Последние годы были наполнены и тяжелыми утратами. В 1392 году умер его духовник — преподобный Сергий Радонежский. В 1399 году в битве на Ворскле погибли Андрей и Дмитрий Ольгердовичи.

Земная жизнь князя Владимира Андреевича Храброго Донского закончилась 14 мая 1410 года. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Владимир Храбрый Донской прожил 57 лет, на 21 год пережив своего двоюродного брата Дмитрия Донского.

Потомки Владимира Серпуховского

После смерти Владимира Храброго в 1410 году Серпуховской удел был разделен между его сыновьями и вдовой — княгиней Еленой Ольгердовной. Высшее попечительство над сыновьями отец поручил великому князю Василию I и княгине Елене, наказав сыновьям: "вы, дети мои, живите за один, а матерь чтите и слушайте".

В моровое поветрие 1426–1427 годов от оспы умерли сразу четверо сыновей Владимира Андреевича — Андрей, Семен, Ярослав и Василий. К началу 1430-х годов из рода серпуховских князей уцелели лишь дети Ярослава Владимировича, в том числе его дочь Мария Ярославна. Именно она в 1433 году вышла замуж за великого князя Василия II Васильевича Темного, став связующим звеном между родами. Их потомки — московские великие князья и первые русские цари. Правнук Марии Ярославны — Иван IV Грозный — принял царский титул в 1547 году.

К потомкам Владимира Храброго принадлежит и Иван III Васильевич (1462–1505), правнук Владимира Андреевича. Именно он завершил объединение русских земель вокруг Москвы, присоединил Новгород и Тверь, а в 1480 году положил конец ордынскому игу — знаменитое "Стояние на Угре" ознаменовало окончательное освобождение Руси от двухвековой зависимости. Иван III первым принял титул "Государь всея Руси", заложив основы единого Русского государства.

© Public domain Великий князь Московский Иван III. Изображение из "Царского Титулярника", 1672 год © Public domain Великий князь Московский Иван III. Изображение из "Царского Титулярника", 1672 год

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